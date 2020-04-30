Соединенные Штаты диктуют НАТО свои условия: новые рекомендации Атлантического совета

Атлантический совет – крупнейший аналитический центр при организации НАТО, расположенный в Вашингтоне и состоящий в основном из американских экспертов, – опубликовал 22 апреля 58-страничный документ под наименованием «Выдвижение: Всесторонняя оценка европейской военной мобильности». О его эпохальности говорит только тот факт, что авторами выступили отставной американский генерал Кёртис Скапаротти, в 2016-2019 годах командовавший силами НАТО в Европе, а также бывший посол США в Венгрии Колин Белл.

Достаточно сказать, что Атлантический совет не часто выдает аналитические материалы по военным вопросам в открытом доступе. Последний был опубликован в октябре 2019 года. Работа над документом длилась около года, и в его создании также принимали активное участие штатные эксперты аналитического центра.

В докладе представлена всесторонняя оценка ситуации в сфере безопасности в Европе, а также усилий, предпринимаемых США, НАТО и ЕС в интересах совершенствования военной мобильности на континенте. Кроме того, авторы дают рекомендации по дальнейшей работе в данном направлении.

В докладе указывается, что процесс повышения оперативности перебросок войск в Европе сталкивается с двумя основными проблемами: первая – недооценка его важности многими представителями военно-политического руководства стран-союзниц, вторая – недостаточная координация между государствами, а также ЕС и НАТО в принятии соответствующих решений.

Для преодоления сложившихся проблем авторы дают девять основных рекомендаций на будущее:

обеспечить непрерывное существенное финансирование мероприятий по повышению военной мобильности со стороны ЕС, НАТО и их государств-участников;

определить цель развития оперативности перебросок войск, как ключевую в рамках реализации инициативы по повышению готовности войск НАТО, более известную под наименованием «четыре тридцатки»;

обеспечивать кибернетическую устойчивость информационных систем штабов и транспортной инфраструктуры;

сосредоточиться на развитии системы управления перебросками войск и практической их отработке в ходе учений, при этом маневры «Defender Europe – 2020» определены как пример для всех мероприятий такого рода в будущем;

расширить возможности европейских стран по стратегическим перегруппировкам и развертыванию войск;

осуществить цифровизацию пограничных и таможенных процедур, связанных с транспортировкой техники и грузов по территории европейских государств;

нарастить масштабы внедрения инновационных технологий в развитии транспорта и инфраструктуры;

определить конкретные организационные структуры в ЕС и НАТО, отвечающие за военную мобильность и координацию действий в данной сфере;

унифицировать терминологию в области военных перебросок, используемую НАТО и ЕС, в интересах согласования нормативных правовых актов и приоритетов соответствующей деятельности.

Анализируя сложившуюся обстановку в сфере безопасности в Европе, авторы приходят к выводу, что за более чем 20 лет, прошедших после распада Организации Варшавского договора, возможности НАТО по оперативному развертыванию значительных группировок войск и состояние необходимой для этого инфраструктуры в Европе значительно ухудшились. Этому в первую очередь способствовали сосредоточение большинства стран на развитии экспедиционных возможностей войск, проведении операций кризисного урегулирования на удаленных театрах военных действий, а также значительное сокращение военных бюджетов.

Основной причиной, которая побудила руководство Североатлантического союза принять неотложные меры по развитию военной мобильности, совершенно ожидаемо называется «агрессивный характер» российских вооруженных сил, осуществивших внезапный захват Крыма и юго-восточных областей Украины. Авторы обращают внимание на то, что ВС РФ несколько раз в год проводят внезапные крупномасштабные учения по проверке боеготовности войск с перебросками значительных сил на большие расстояния, а также имеют 1,5-кратное превосходство над НАТО в потенциале боевой авиации в Восточной Европе. Что касается российских систем вооружений, то наибольшую угрозу для западных союзников несут ракетные комплексы «Искандер» и крылатые ракеты «Калибр», развернутые в Калининградской области и в Крыму.

Развитие военных возможностей России, по мнению натовских экспертов, значительно снижает возможности блока по своевременному вскрытию угроз его безопасности и реагированию на них.

Также авторы документа видят угрозу в «экспансии России в Восточном Средиземноморье», выражающейся в расширении ее присутствия в Сирии и потенциальном создании военной базы в Египте.

Эксперты признают, что НАТО не смогло вовремя среагировать на стремительное развитие российской армии и сейчас находится в роли догоняющего. Всех предпринятых в последнее время мер, а именно – трехкратного увеличения сил реагирования альянса, создания формирования повышенной готовности, развертывания боевых групп в странах Балтии и Польше, реализации концепции «четыре тридцатки», развертывания новых органов управления и запасов вооружений на восточном фланге альянса – явно не достаточно, необходимы новые инициативы.

В качестве ключевых органов управления процессами масштабных перегруппировок войск указаны созданное НАТО в 2018 году объединенное командование поддержки (Ульм, Германия) и координационный центр ЕС по переброскам сил (Эйндховен, Нидерланды).

Зоны ответственности объединенных командований НАТО в случае возникновения военного конфликта. Источник: www.belvpo.com

Что касается развития транспортной инфраструктуры, Североатлантический союз в последние годы провел всестороннее изучение ее состояния и оценку возможностей по перемещению тяжелой и габаритной техники, а также определил необходимые меры по реконструкции ключевых элементов. В рамках цифровизации и автоматизации планирования перебросок войск в НАТО создана единая информационная система LOGFAS, призванная стандартизировать все процедуры в интересах их лучшей координации.

Наиболее значимыми учениями последних лет, на которых отрабатывались вопросы переброски масштабных группировок войск, в документе указаны маневры «Trident Juncture – 2018» и «Defender Europe – 2020». В то же время последнее из них, значительно сокращенное из-за пандемии коронавируса, не в полной мере соответствовало целям развития возможностей НАТО по переброскам, поскольку планировалось и проводилось под руководством США. Для отработки вопросов руководства процессами перемещения и развертывания значительных военных контингентов именно штабами альянса в следующем году будет проведено учение «Steadfast Defender – 2021».

Одной из важнейших проблем, выделяемых авторами доклада, названа необходимость обеспечения безопасности критических элементов транспортной инфраструктуры, уничтожение или блокировка которых может сорвать или замедлить перемещение войск в районы развертывания. Отмечается, что выполнение этой задачи должно быть возложено в большей степени на национальные вооруженные силы. В этой связи в ходе всех учений особое внимание предлагается уделять обеспечению безопасности тыловых районов группировок войск, их устойчивости к проведению кибератак, воздействию со стороны сил специальных операций и другим угрозам.

В рамках усилий по развитию военной мобильности, предпринимаемых Европейским союзом, выделяется принятие программы финансирования соответствующих проектов в 2021-2027 годах на сумму в 6,5 млрд. евро из средств общего бюджета организации и еще 6,5 млрд. – из национальных бюджетов стран-участниц. В то же время, в свете последних тенденций, связанных с пандемией коронавируса и прогнозируемой рецессией мировой экономики, возрастает вероятность сокращения финансирования инфраструктурных проектов ЕС. Также в странах Евросоюза идет работа по максимальному сокращению существующего в настоящее время на национальном уровне 5-суточного срока выдачи разрешения на перемещение войск.

Авторами доклада Атлантического совета проанализированы возможности стратегических военно-транспортных средств США, осуществляющих трансатлантические перевозки. Отмечается, что их возможности существенно сократились в последнее время, особенно в сфере морских перебросок. Потенциал транспортных кораблей составляет только 65% от требуемого уровня. В этом отношении дается рекомендация проработать на уровне НАТО возможность и механизмы использования для транспортировки американских войск в Европу коммерческих судов стран, имеющих порты в Северном и Балтийских морях.

Возможности средств стратегических военных перебросок ВС США. Источник: www.belvpo.com

Огромное значение в ходе перемещения и развертывания большого количества войск имеет их логистическое обеспечение. Опыт операций США и НАТО в Ираке и Афганистане показывает, что в этой сфере более половины средств доставляется гражданскими организациями по контрактам с военными структурами.

При оценке инфраструктуры европейских государств авторы доклада обращают внимание на растущую экономическую экспансию Китая на континенте. При этом делается вывод о том, что, вложив значительные инвестиции и завладев большой долей акций в портах, логистичеких терминалах, телекоммуникационных компаниях, КНР будет иметь возможность их блокировки в случае возникновения ситуаций, угрожающих интересам Поднебесной.

Экспертами Атлантического совета прогнозируется, что в ходе потенциальных военных конфликтов в тыловых районах войск пути сообщений будут в значительной степени перегружены потоками беженцев из зон боевых действий, количество которых может достигать нескольких миллионов. Данный фактор рекомендуется учитывать при проведении всех учений НАТО.

Примечательно, что для обеспечения перебросок войск на территории Европы в докладе указывается на необходимость полноценного использования инфраструктуры стран – партнеров НАТО, в первую очередь Швеции и Финляндии.

Одной из самых существенных проблем военной мобильности в Европе американские эксперты называют то обстоятельство, что после окончания «холодной войны» большинство железных дорог было приватизировано частными компаниями. Это делает чрезвычайно затруднительным использование их транспортных средств в военных целях в случае войны. В этом плане дается рекомендация ЕС и НАТО по разработке необходимых законов странами – участницами организаций, которые были бы согласованы на уровне международных структур. Кроме того, возникает проблема инвестирования в развитие железнодорожной инфраструктуры, находящейся во владении частных компаний.

Железнодорожные маршруты транспортировки военных грузов по территории европейских стран. Источник: www.belvpo.com

В рамках развития транспортной инфраструктуры предлагается уделить первостепенное внимание модернизации дорог, аэродромов и узлов коммуникаций в странах Балтии, Польше, Венгрии и Румынии, в то же время не забывая о центральноевропейских государствах. Подчеркнута особая важность завершения проекта «Rail Baltica» по строительству скоростной железной дороги из Польши в Финляндию через прибалтийские государства. Эстонии, Латвии и Литве рекомендуется провести реконструкцию приграничных с РФ мостов с целью уменьшения их грузоподъемности и ширины, чтобы сделать невозможным проезд по ним российских танков.

Среди других рекомендаций, приведенных американскими авторами, следует отметить следующие:

рассмотреть вопрос увеличения парка военно-транспортных самолетов как в национальных вооруженных силах стран НАТО, так и находящихся в совместном использовании под управлением союзного командования;

увеличить количество тяжелых тягачей, способных перевозить тяжелую бронетанковую технику, в составе армий государств альянса;

реализовать озвученные ранее военным руководством США планы по созданию дополнительных пунктов хранения вооружений в Европе для ускорения развертывания американских соединений в случае возникновения военного конфликта;

создать резервные линии связи на случай войны, не используемые в мирное время.

Основными странами, ответственными за развитие вопросов военной мобильности, по мнению американских экспертов, должны быть определены Германия и Нидерланды, на территории которых располагаются руководящие органы НАТО и ЕС, отвечающие за реализацию мероприятий в данной сфере.

В заключении доклада авторы выражают уверенность, что развитие возможностей Североатлантического союза по оперативной переброске и развертыванию большого количества войск в Европе будет способствовать повышению его обороноспособности и возможностей по реагированию на возникающие кризисы.

Очевидно, что, учитывая доминирующее положение США в альянсе, большинство из рекомендаций вашингтонского аналитического центра будут приняты к исполнению руководством НАТО. В очередной раз американское командование, пугая европейских партнеров мнимой «российской угрозой», будет принуждать их к увеличению своих военных бюджетов и наращиванию финансирования оборонных инфраструктурных проектов. При этом руками своих союзников Соединенные Штаты смогут повысить возможности по быстрому наращиванию своего военного потенциала в Европе и проведения военных операций, преследующих достижение собственных политических целей.

Николай Крылов