Коронавирус нашли у сотрудников Центра подготовки космонавтов

Тесты на коронавирус ряда сотрудников подмосковного Центра подготовки космонавтов (ЦПК) оказались положительными, при этом ни один из них не контактировал с экипажем новой экспедиции, который сейчас находится на Международной космической станции (МКС). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ЦПК в среду, 29 апреля.

«По состоянию на 29 апреля, есть ряд сотрудников ЦПК с подтвержденным диагнозом «коронавирус», — сказал собеседник агентства, не уточнив число заразившихся.

На МКС 9 апреля отправились космонавты Роскосмоса Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавт НАСА Крис Кэссиди. Ракета-носитель «Союз 2.1а» полностью российской сборки с пилотируемым кораблем «Союз МС-16» стартовала с «Байконура» 8 апреля.

Экспедиция продлится 196 суток. За это время экипаж примет два грузовых корабля «Прогресс», японский грузовой корабль HTV-9 и американский Cygnus. В мае на МКС должен прибыть первый корабль Crew Dragon с экипажем.

Позже, 27 апреля, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что в ракетно-космической отрасли России коронавирусом заразились 111 сотрудников. 11 человек выздоровели и трое умерли.

19 апреля Рогозин рассказал о заражении генерального конструктора ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Евгении Микрине.

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В ЦПК также сообщали, что могут продлить набор в отряды космонавтов, если период самоизоляции продлят после 30 апреля. Согласно действующему плану на тот момент, документы можно было подать до 1 июня, после чего их рассмотрят в течение четырех месяцев. Всего планируется отобрать четырех человек.

О новом наборе в отряд космонавтов объявили летом 2019 года. Он стал 18-м в истории российской космонавтики и третьим открытым, когда любой желающий может подать заявку.