Войти
Российская газета

Новобранцы пройдут двухнедельный карантин по прибытии в воинские части

97
0
0
Источник изображения: Илья Питалев/РИА Новости

В среду министр обороны РФ Сергей Шойгу провел коллегию ведомства, где шел серьезный разговор о профилактике заболеваний COVID-19 среди призывников нынешней весны и лета.

Министр напомнил, что в военкоматах страны ввели усиленный дезинфекционный режим. На входе осуществляется барьерный контроль, а всех сотрудников обеспечили медицинскими масками и бактерицидными средствами.

"Кроме того, военкоматы перешли на новые методы работы с призывниками, в том числе на их дистанционное изучение и уточнение учетных данных с использованием телекоммуникационных средств. В результате к рассмотрению подготовлено уже более половины личных дел", - отметил Шойгу.

Он подчеркнул, что работу призывных комиссий с учетом объявленных президентом нерабочих дней в мае спланировали с 12-го числа будущего месяца. А отправку новобранцев по воинским частям начнут с 20 мая.

Для сохранения здоровья призывников в военных комиссариатах уже создали необходимые запасы медицинских масок, тестов и дезинфицирующих средств.

По прибытии в воинские части молодое пополнение пройдет двухнедельный карантин, заявил министр. Он добавил, что отслуживших свой срок солдат-призывников увольняют из армии, начиная с 18 апреля.

Министр сообщил, что сегодня в шести городах России - Подольске, Смоленске, Волгограде, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Омске - военные введут в строй новые многофункциональные медцентры. Два таких объекта в Нижнем Новгороде и Одинцово уже работают. Еще восемь достраивают в разных уголках страны. Их сдадут в эксплуатацию до середины мая.

Во всех военкоматах страны ввели усиленный дезинфекционный режим. Там дистанционно уточняют и прове­ряют учетные данные призывников

Новые лечебницы по указанию президента России возводят в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Одновременно идет работа по предупреждению распространения болезни в самой армии. "Для диагностики развернуты 23 специализированные лаборатории, способные в сутки проводить до 11,5 тысячи тест-исследований, - рассказал Шойгу. - Для изоляции лиц, контактировавших с больными, и наблюдения за ними сформировано 182 обсервационных центра на 30 тысяч пациентов. В военных госпиталях подготовлено 6745 мест для возможного лечения инфицированных военнослужащих".

По словам министра, для своевременной помощи в армии подготовили к развертыванию семь мобильных подразделений на 700 мест. С этой же целью выделено 86 врачебно-сестринских бригад. тобы разгрузить дальневосточные военные лечебницы, на госпитальном судне "Иртыш" подготовили 450 коек. Туда при необходимости положат неинфицированных коронавирусом пациентов. А сами госпитали примут больных с COVID-19.

Шойгу распорядился поставить надежной заслон на пути инфекции в войска, обеспечить заболевших медпомощью, регулярно пополнять запасы медицинских изделий, средств индивидуальной защиты, лекарств и тест-систем, продолжить обследование пациентов с подозрением на коронавирус.

На коллегии минобороны также проанализировали, как совершенствуется система управления и подготовки войск Центрального военного округа и ВДВ. Шойгу отметил, что в марте на вооружение десант принял восьмой батальонный комплект модернизированных боевых машин БМД-4М. До конца года в ВДВ поступят еще два батальонных комплекта.

Всего же в ближайшие восемь месяцев крылатой пехоте должны передать более 15 тысяч комплектов средств десантирования и парашютных систем, а также свыше 400 единиц нового и модернизированного вооружения. В результате доля современных образцов в ВДВ достигнет 72 процентов.


Юрий Гаврилов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
БМД-4
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Медицина
ОБСЕ
Похожие новости
30.04.2020
Шесть новых военных медцентров откроют в России 30 апреля
20.04.2020
31 зараженный: коронавирус добрался до нахимовцев
28.03.2017
Сергей Лавров: "К стратегической стабильности"
26.12.2014
Анатолий Антонов подвел итоги международной деятельности российского военного ведомства в 2014 году
26.04.2013
Российским военным потребовались разнообразные роботы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.04 01:05
  • 6
Более 2 500 заразившихся коронавирусом выявлено в армии и военных учебных заведениях РФ
  • 29.04 23:35
  • 122
Почему ВМФ отказался строить суперэсминцы
  • 29.04 23:26
  • 14
Эксперт оценил создаваемые в США "умные" прицелы
  • 29.04 22:33
  • 50
Взмахи черного крыла
  • 29.04 21:15
  • 16
Где забуксовала «Армата»
  • 29.04 20:18
  • 3
Две российские базы в Белоруссии могут стать предметом торга
  • 29.04 20:00
  • 5
"Роскосмос" закупит 100 тыс. медицинских масок по 3 тыс. рублей
  • 29.04 19:38
  • 673
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 29.04 17:22
  • 3
Жертвы импортных сердец
  • 29.04 16:42
  • 2
В ЦНИИТОЧМАШ разработан новый мишенный мобильный комплекс
  • 29.04 16:34
  • 2
Война стальных бутербродов
  • 29.04 15:16
  • 394
Страна не работает до 30 апреля
  • 29.04 14:33
  • 17
На Су-57 планируют отказаться от гидравлики
  • 29.04 14:03
  • 28
Минобороны выдало новый контракт на производство БМП-3
  • 29.04 13:12
  • 16
ВМС Израиля отказываются от безэкипажных катеров