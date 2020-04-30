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Франция вывела в море свой главный атомный долгострой

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Источник изображения: Фото: @florence_parly

Из французского порта Шербур вышла в море атомная подводная лодка Suffren («Сюффрен») типа Barracuda («Барракуда»). Об этом в Twitter сообщила министр вооруженных сил республики Флоранс Парли.

Это первый для данной субмарины выход в открытое море. В ходе испытаний у Шербура «Сюффрен» также совершила первое погружение вне акватории верфи. На следующих испытаниях в Атлантике будет проверена маневренность подлодки под водой, а на втором этапе тестов, которые пройдут в том числе в Средиземном море, начнутся испытания систем вооружений.

Ходовые тесты главного долгостроя французского флота ожидались еще в марте, но были отложены на месяц из-за карантина, введенного на верфи в связи с распространением коронавируса.

«Сюффрен» — головная АПЛ типа «Барракуда». Подготовка к разработке данного проекта началась еще в 1998 году, непосредственно к проектированию приступили в 2002-м, а первые контракты были заключены в 2006-м, в последний полный год президентства Жака Ширака, пишет Mer et Marine. Строительство «Сюффрен» началось в декабре 2007-го и продолжалось при президентах Николя Саркози, Франсуа Олланде и при нынешнем главе республики Эммануэле Макроне. Первоначально ввод головной субмарины в эксплуатацию был запланирован на 2010 год, но сроки неоднократно переносились то в связи с экономическим кризисом, то из-за проблем с бюджетным финансированием. Срыв сроков также объясняли тем, что промышленность сталкивалась с дефицитом квалифицированных кадров из-за малого количества государственных заказов. Общая стоимость программы оценивается в девять миллиардов евро.

Подлодки типа «Барракуда» должны заменить субмарины типа «Рюби», которые строились в 1976-1993 годах и давно были признаны устаревшими, отмечает La Presse de la Manche. Предполагается, что если «Сюффрен» успешно пройдет испытания, то будет принята в состав флота в 2021-м, остальные пять подлодок нового проекта — до 2030 года включительно.

«Барракуды» будут вооружены 533-миллиметровыми торпедами и крылатыми ракетами. Кроме того, субмарины смогут нести специальный модуль, в котором можно будет разместить до 12 спецназовцев со снаряжением.

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Страны
Ирак
Франция
Проекты
Barracuda АПЛ
Rubis АПЛ
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