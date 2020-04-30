Трубников рассказал о надеждах России вступить в Европейскую южную обсерваторию

Академик надеется, что Россия вступит в ESO к середине 2020-х годов

ТАСС, 29 апреля. Российские ученые надеются на то, что к середине 2020-х годов Россия вступит в крупнейший астрономический консорциум мира - Европейскую южную обсерваторию (ESO), а также начнет участвовать в ее астрономических проектах класса мегасайенс уже в ближайшее время. Об этом ТАСС рассказал Григорий Трубников, первый вице-директор Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ).

"Участие в ESO крайне важно для России, так как это предоставит нашим ученым доступ к телескопу E-ELT и другим крупным и дорогим астрономическим инструментам, которые будут оставаться самыми современными и передовыми приборами такого рода в ближайшие два десятка лет", - пояснил ученый.

В последние десять лет среди российских ученых ведутся активные дискуссии о том, нужно ли России вступать в Европейскую организацию астрономических исследований в Южном полушарии (кратко ее называют Европейской южной обсерваторией). В 2011 году в пользу этого высказался президент Дмитрий Медведев и другие высокопоставленные представители власти, однако впоследствии эти планы были свернуты из-за недостатка в финансировании.

Дело в том, что для вступления в ESO нужно заплатить взнос в €100 млн. Россия не смогла выделить такую сумму, несмотря на готовность руководства обсерватории разнести выплату на 10 лет. В результате Россия лишилась формальной возможности участвовать в постройке крупнейшего телескопа Земли - гигантского 39-метрового E-ELT, который расположен на чилийской горе Серро-Амазонес.

Будущее российской астрономии

Как отметил академик Трубников, несмотря на это, сейчас российские ученые и их европейские коллеги ведут переговоры о возможности участия российских предприятий в создании этой установки, а также о включении ряда российских ученых в реализацию ее научной программы.

"Я уверен, что академик Юрий Балега, вице-президент РАН, курирующий этот процесс, доведет его конца. У меня нет сомнений в том, что это позволит нам не потерять тот престиж в международном астрономическом сообществе, который мы приобрели благодаря открытиям в 1960-80 годов", - продолжил ученый.

В этом отношении вступление в ESO и участие в проектах международной обсерватории, как считает Трубников, важно из-за того, что это даст российским ученым возможность работать не только с самыми современными приборами, но и с методиками обработки данных и алгоритмами, которые применяются в работе новейших телескопов.

"Мой прогноз - до середины 2020 годов мы вступим в Европейскую южную обсерваторию (ESO). Я очень на это надеюсь и считаю, что это был бы очень правильный шаг для нашей страны", - подытожил академик.