Генералы и полковники могут сменить каракулевые шапки на меховые

Министерством обороны РФ разработан проект указа президента о замене каракулевых шапок у генералов и полковников Вооруженных сил, а также адмиралов и капитанов I ранга, на меховые. Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

В частности, в указ президента РФ от 11 марта 2010 года № 293 "О военной форме одежды, знаках различия военнослужащих и ведомственных знаках отличия" предлагается внести изменения, касающиеся ношения форменных головных уборов. Так, в разделе VI пункт 2 "Шапка из каракуля серого цвета с козырьком (только для высших офицеров (с шитьем 5-процентного золочения на козырьке) и полковников Федеральной службы охраны Российской Федерации)" предлагается слова "из каракуля" заменить словом "меховая".

Кроме того, в разделе X того же указа, где регламентируются особенности военной формы одежды военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации и других войск, предложено заменить слова "шапку меховую с козырьком черного цвета" на слова "шапку меховую черного или защитного (в военно-воздушных силах Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войсках - синего) цвета" с козырьком.

Александр Степанов