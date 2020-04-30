Россия призвала США и Иран к сдержанности в Персидском заливе

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Россия призывает США и Иран проявлять максимальную сдержанность в Персидском заливе и не поддаваться на провокации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы хотели бы подчеркнуть, что Москва всегда рассматривала стабильность и безопасность в зоне Персидского залива как один из ключевых факторов, который влияет на ситуацию в более широком региональном контексте. В этой логике построена и наша известная инициатива о коллективной безопасности в регионе. Мы призываем проявлять максимальную сдержанность и осторожность, не поддаваться на провокации и агрессивную риторику и, разумеется, действовать строго в рамках соответствующих международных норм и правил", - сказала Захарова на брифинге.

Ранее Центральное командование ВМС США сообщило, что иранские катера Корпуса стражей исламской революции (КСИР) 15 апреля опасно маневрировали рядом с американскими военными кораблями в Персидском заливе. Военные США сообщали, что катера "подрезали" американские корабли на очень высокой скорости и близком расстоянии, к одному из кораблей они подходили на 45 метров, к другому – на 10 метров, однако примерно через час иранские катера ответили на вызовы по рации и отдалились от американских кораблей. В свою очередь Корпус стражей исламской революции Ирана сообщил, что этому предшествовали два подряд провокационных перехвата американскими кораблями (6 и 7 апреля) иранского военного корабля. Версию же Вашингтона иранские военные назвали "голливудской", пообещав ответить на любой просчет.

Президент США Дональд Трамп заявил, что дал распоряжение военно-морским силам уничтожать иранские катера, мешающие проходу американских кораблей. Обстреливать американские корабли в случае возникновения угроз также пригрозили вооруженные силы Ирана.

Как заявил ранее РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, Москва с тревогой отмечает, что высокопоставленные представители администрации США осознанно размывают грань между законным правом на самооборону и угрозами применения силы в ситуациях, когда оснований для использования права на самооборону нет.