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РИА Новости

Путин обсудил с членами Совбеза коронавирус и ситуацию в Ливии

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Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Дружинин

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Вопросы борьбы с распространением коронавируса, прежде всего, в регионах РФ, а также другие актуальные внутрироссийские и международные проблемы, включая ситуацию в Ливии, обсудил президент РФ Владимир Путин с постоянными членами Совета безопасности России, совещание прошло в режиме видеоконференции, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями о ходе борьбы с коронавирусом с упором на ситуацию в регионах РФ, где в последние дни увеличиваются темпы прироста числа инфицированных", - сказал он.

"В контексте обсуждения международной проблематики затрагивалось положение дел в наиболее актуальных региональных конфликтах, в частности, в Ливии", - отметил Песков.

"На совещании также обсуждались текущие вопросы социально-экономического положения дел в России", - добавил пресс-секретарь президента.

В совещании приняли участие премьер Михаил Мишустин, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, заместитель главы Совбеза Дмитрий Медведев и секретарь СБ Николай Патрушев, глава администрации Кремля Антон Вайно, министры иностранных дел Сергей Лавров, внутренних дел Владимир Колокольцев, обороны Сергей Шойгу, руководители ФСБ Александр Бортников и СВР Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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Страны
Ливия
Россия
Персоны
Иванов Сергей
Лавров Сергей
Медведев Дмитрий
Нарышкин Сергей
Патрушев Николай
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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