Войти
Российская газета

Видео: птица сбила летящую к танку американскую ракету TOW

91
0
0
Источник изображения: rg.ru

Необычный случай произошел на Дравско-Поморском военном полигоне в Польше. Здесь экипажи боевых машин пехоты БМП M2A2 Bradley американской второй бронетанковой бригады отрабатывали задачи по уничтожению бронетехники противника.

Видеосъемка процесса проводилась через тепловизионный канал прицела. По всей видимости, в качестве мишени служил списанный старый средний танк Т-55, находившийся на расстоянии 1 575 метров.

По команде произошел запуск BGM71 TOW. Боеприпас стремительно полетел к объекту, который предстояло поразить. Через несколько секунд кумулятивная боевая часть должна была пробить броню, и экипаж доложил бы об успешно выполненной задаче. Но тут к летящей ПТУР стала приближаться крупная птица. Произошло столкновение с противотанковой управляемой ракетой. После чего последовал мощный силы взрыв, полностью уничтоживший TOW до подлета к цели.

Ранее неоднократно сообщалось о том, что столкновения с птицами самолетов и вертолетов часто приводит к серьезным последствиям, в том числе к катастрофам, однако об уничтожении ими боевых ракет сведений не было.


Алексей Брусилов, Алексей Моисеев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
США
Продукция
BGM-71 ТOW
Bradley
Т-55
Похожие новости
28.12.2017
"Джавелин": убийца танков, больше всего ненавистный России
28.02.2017
По сирийскому счету
21.09.2016
Т-15 "Армата": российская БМП будущего? (The National Interest, США)
17.02.2016
Вынужденные непротивленцы
17.04.2013
Колесо или гусеница?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.04 01:05
  • 6
Более 2 500 заразившихся коронавирусом выявлено в армии и военных учебных заведениях РФ
  • 29.04 23:35
  • 122
Почему ВМФ отказался строить суперэсминцы
  • 29.04 23:26
  • 14
Эксперт оценил создаваемые в США "умные" прицелы
  • 29.04 22:33
  • 50
Взмахи черного крыла
  • 29.04 21:15
  • 16
Где забуксовала «Армата»
  • 29.04 20:18
  • 3
Две российские базы в Белоруссии могут стать предметом торга
  • 29.04 20:00
  • 5
"Роскосмос" закупит 100 тыс. медицинских масок по 3 тыс. рублей
  • 29.04 19:38
  • 673
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 29.04 17:22
  • 3
Жертвы импортных сердец
  • 29.04 16:42
  • 2
В ЦНИИТОЧМАШ разработан новый мишенный мобильный комплекс
  • 29.04 16:34
  • 2
Война стальных бутербродов
  • 29.04 15:16
  • 394
Страна не работает до 30 апреля
  • 29.04 14:33
  • 17
На Су-57 планируют отказаться от гидравлики
  • 29.04 14:03
  • 28
Минобороны выдало новый контракт на производство БМП-3
  • 29.04 13:12
  • 16
ВМС Израиля отказываются от безэкипажных катеров