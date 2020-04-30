B-52 и новая ремоторизация

В-52 долетает до 2050 года. Вчера, 28 апреля, портал flightglobal.com сообщил о том, что ВВС США опубликовали проект запроса предложений на замену двигателей «нестареющего» Boeing B-52H Stratofortress.

В запросе для промышленности указывается, что для нужд ВВС США могут быть закуплены 608 двигателей для всего парка самолётов B-52H. Кроме того, в потенциальный контракт будут включены запасные двигатели, запчасти и вспомогательное оборудование.

Бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress Источник изображения: flightglobal.com

Подписать контакт с победителем тендера планируется через год. Срок поставки новых двигателей — 17 лет. Известно, что компании GE Aviation, Pratt & Whitney и Rolls-Royce уже проявили интерес к будущему тендеру.

В арсенале ВВС США насчитывается три типа действующих стратегических бомбардировщиков: -52 Stratofortress, -1 Lancer и -2 Spirit. Кроме того, в 2016 году началась работа по созданию нового стратегического бомбардировщика, получившего название -21 Raider. Несмотря на то, что самолёт B-52 Stratofortress впервые поднялся в воздух ещё в 1952 году, именно он продолжит службу вместе с перспективным B-21 Raider, тогда как B-1 Lancer и B-2 Spirit будут списываться по мере производства новых бомбардировщиков.