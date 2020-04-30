Морпехи США назвали недостатки турели GAU-17 конвертопланов MV-22B Osprey

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Конвертопланы достаточно широко используются в специальных операциях вооруженных сил США. Особую боевую мощь конвертопланам MV-22B Osprey («Скопа») придает скрытая турель GAU-17.

Прежде всего, отметим, что в большинстве военных операций США конвертопланы используются для скрытой высадки спецподразделений и используются Военно-воздушными силами США и авиацией Корпуса морской пехоты США. Морские пехотинцы десантировались с MV-22B «Скопа» во время военных операций в Ираке и Афганистане.

Есть на борту «Скопы» и вооружение. Прежде базовым для конвертопланов считался пулемет М240 со скорострельностью до 950 выстрелов в минуту 7,62-мм патронами. Но на новые конвертопланы с 2008 года, после подписания контракта командования Сил специальных операций ВВС США с корпорацией ВАЕ Systems, стали монтировать дистанционно управляемые оборонительные системы кругового обстрела RGS (Remote Guardian System).

Эта система интегрирована с 7,62-мм пулеметом GAU-17 Minigun. Она монтируется под фюзеляж конвертоплана на внешней подвеске. Когда конвертоплан взлетает, турель выдвигается из-под фюзеляжа. Время выпуска турели – 2 минуты. Также за 2 минуты турель убирается назад при посадке конвертоплана.

Второй пилот конвертоплана, выступающий в роли стрелка, осуществляет прицеливание с помощью монитора, на который поступает сигнал с внешней телекамеры. Затем он управляет турелью с помощью специального джойстика. Таким образом, ведется дистанционное управление огнем.

Кстати, огонь может вестись со скоростью 3000 выстрелов в минуту, а система вращается на 360 градусов. Благодаря турели второй пилот конвертоплана может поражать живую силу противника на расстоянии до 1500 метров.

Необходимость в турели в основном заключается в обеспечении возможности защиты на любом направлении. Ведь вы не ограничены только стрельбой с одной стороны самолета или просто с носа. Вы можете стрелять в любом направлении с живота самолета,

- рассказывает сержант Тед Карп из 1-й тактической эскадрильи авиации морской пехоты.

Впрочем, у системы есть и свои недостатки. Капитан Крейг Томас из Корпуса морской пехоты считает, что турель, благодаря своему весу, уменьшает количество военнослужащих и грузов, которые могут быть подняты на борт конвертоплана.

Кроме того, увеличивается нагрузка на второго пилота, который должен, помимо своих основных обязанностей, еще и управлять огнём. Некоторые военнослужащие жаловались командирам на тошноту и головокружение из-за необходимости непрерывно наблюдать за монитором в то время, когда конвертоплан разворачивался и кренился:

От необходимости постоянно смотреть в монитор при маневрировании конвертоплана начинает тошнить.

А в командовании Корпуса морской пехоты США считают, что использование турели предоставляет конвертопланам новые возможности, которые до конца еще не исследованы и не апробированы в реальной боевой обстановке.