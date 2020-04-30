Войти
Российская газета

Танки-близнецы Т-54/55 и Тип 59 воевали друг с другом в 1971 году

82
0
0
Источник изображения: rg.ru

В 1971 году индийским танкам советского производства Т-54 и Т-55 пришлось сражаться с пакистанскими Тип 59, полученными из КНР. Об этой войне напоминают обнародованные в социальных сетях фотоматериалы.

Внешне боевые машины обеих сторон практически не отличались друг от друга. Разве что "пятьдесят пятые", в отличие от "пятьдесят девятых", имеют на правой стороне башни, рядом со 100-мм орудием Д-10Т2С, инфракрасный осветитель Л-2. Однако в ходе боя не всякий наводчик способен обратить внимание на эту деталь, тем более, не исключена утрата таких прожекторов.

Чтобы в ходе боевых действий избежать так называемого "дружественного огня", пакистанцы стали наносить на танки широкие горизонтальные белые полосы. Еще более радикально поступили индийские танкисты, они смонтировали на пушках ложные эжекторы, специально увеличив их размер. Судя по воспоминаниям участников тех событий, предпринятые меры помогали.

Большая часть танков Тип 59 была уничтожена авиацией, экипажи не всегда снимали имеющиеся в корме дополнительные бочки с топливом, в них-то как раз и старались попасть пилоты истребителей-бомбардировщиков Hawker Hunter. Так, в ходе одного из боев самолетами было сожжено 19 таких танков.

Во время танковых сражений всего было потеряно около 250 пакистанских танков, в том числе несколько десятков Тип 59. Кроме техники из КНР были уничтожены М24, М47 и М48 американского производства. Индийская сторона лишилась гораздо меньшего количества машин - всего около семи десятков "Центурионов", Т-54/55 и легких ПТ-76.



Алексей Моисеев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Пакистан
США
Продукция
Type 59
Т-55
Похожие новости
04.09.2013
Танки Поднебесной
15.08.2012
Символ боевой мощи
27.04.2012
Украинский экспорт вооружения: особенности структуры и развития
13.09.2011
Индия создает самый дорогой танк в мире
28.06.2011
Танки возвращаются на поля сражений современных войн
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.04 01:05
  • 6
Более 2 500 заразившихся коронавирусом выявлено в армии и военных учебных заведениях РФ
  • 29.04 23:35
  • 122
Почему ВМФ отказался строить суперэсминцы
  • 29.04 23:26
  • 14
Эксперт оценил создаваемые в США "умные" прицелы
  • 29.04 22:33
  • 50
Взмахи черного крыла
  • 29.04 21:15
  • 16
Где забуксовала «Армата»
  • 29.04 20:18
  • 3
Две российские базы в Белоруссии могут стать предметом торга
  • 29.04 20:00
  • 5
"Роскосмос" закупит 100 тыс. медицинских масок по 3 тыс. рублей
  • 29.04 19:38
  • 673
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 29.04 17:22
  • 3
Жертвы импортных сердец
  • 29.04 16:42
  • 2
В ЦНИИТОЧМАШ разработан новый мишенный мобильный комплекс
  • 29.04 16:34
  • 2
Война стальных бутербродов
  • 29.04 15:16
  • 394
Страна не работает до 30 апреля
  • 29.04 14:33
  • 17
На Су-57 планируют отказаться от гидравлики
  • 29.04 14:03
  • 28
Минобороны выдало новый контракт на производство БМП-3
  • 29.04 13:12
  • 16
ВМС Израиля отказываются от безэкипажных катеров