Танки-близнецы Т-54/55 и Тип 59 воевали друг с другом в 1971 году

В 1971 году индийским танкам советского производства Т-54 и Т-55 пришлось сражаться с пакистанскими Тип 59, полученными из КНР. Об этой войне напоминают обнародованные в социальных сетях фотоматериалы.

#1971War

During 1971 war India used T-54 and T-55 while Pakistan used Type-59 which is a Chinese version of T-54. To distinguish them from enemy tanks #IndianArmy added fake fume extractors to own T-54/55s. In image one a captured Pakistani Type-59, In image 2 Indian T-54/55 pic.twitter.com/xr5KxUtPjK — Vinod DX9 (@VinodDX9) April 28, 2020

Внешне боевые машины обеих сторон практически не отличались друг от друга. Разве что "пятьдесят пятые", в отличие от "пятьдесят девятых", имеют на правой стороне башни, рядом со 100-мм орудием Д-10Т2С, инфракрасный осветитель Л-2. Однако в ходе боя не всякий наводчик способен обратить внимание на эту деталь, тем более, не исключена утрата таких прожекторов.

Чтобы в ходе боевых действий избежать так называемого "дружественного огня", пакистанцы стали наносить на танки широкие горизонтальные белые полосы. Еще более радикально поступили индийские танкисты, они смонтировали на пушках ложные эжекторы, специально увеличив их размер. Судя по воспоминаниям участников тех событий, предпринятые меры помогали.

Большая часть танков Тип 59 была уничтожена авиацией, экипажи не всегда снимали имеющиеся в корме дополнительные бочки с топливом, в них-то как раз и старались попасть пилоты истребителей-бомбардировщиков Hawker Hunter. Так, в ходе одного из боев самолетами было сожжено 19 таких танков.

Во время танковых сражений всего было потеряно около 250 пакистанских танков, в том числе несколько десятков Тип 59. Кроме техники из КНР были уничтожены М24, М47 и М48 американского производства. Индийская сторона лишилась гораздо меньшего количества машин - всего около семи десятков "Центурионов", Т-54/55 и легких ПТ-76.

#1971war

A twin rare snap!#IndianArmy T-54 and T-55 during operations. Both the tanks had different camo too. pic.twitter.com/OkJEy97FDW — Vinod DX9 (@VinodDX9) April 28, 2020

Алексей Моисеев