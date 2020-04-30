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Интерфакс-АВН

Кабмин отсрочил установку ГЛОНАСС на транспорте до лета 2021г

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ЭРА ГЛОНАСС
Система ЭРА ГЛОНАСС.
Источник изображения: РИА Новости

Москва. 29 апреля. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об отсрочке срока установки системы ГЛОНАСС на грузовой и пассажирский автотранспорт, сообщает сайт правительства в среду.

В соответствии с постановлением, обязательные требования по оснащению аппаратурой спутниковой навигации вступят в силу через год - 31 мая 2021 года.

"Отсрочка касается пассажирских автобусов, вмещающих более восьми пассажиров, и транспортных средств, используемых для перевозки опасных грузов", - отмечается в сообщении.

Кабмин подчеркивает, что данная мера поможет снизить административную нагрузку на транспортную отрасль, которая оказалась в числе пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции.

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Страны
Россия
Проекты
ГЛОНАСС
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