Новая французская АПЛ Suffren впервые вышла в море

Новая французская атомная подводная лодка Suffren впервые вышла в море, заявила министр обороны Франции Флоранс Парли.

"Первое погружение в море штурмовой атомной подводной лодки Suffren. Спасибо всем пламенным и увлеченным сотрудникам, которые мобилизовались, чтобы пройти этот важный этап. Подъем силы наших средств обороны продолжается благодаря вам", – написала Парли в Twitter.

Пост министр сопроводила фото подлодки.

Suffren – первая в серии из шести АПЛ типа "Барракуда". Она была заложена в декабре 2007 года.

Дмитрий Зубарев