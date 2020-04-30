Новая французская АПЛ Suffren впервые вышла в море

Новая французская атомная подводная лодка Suffren впервые вышла в море, заявила министр обороны Франции Флоранс Парли.
"Первое погружение в море штурмовой атомной подводной лодки Suffren. Спасибо всем пламенным и увлеченным сотрудникам, которые мобилизовались, чтобы пройти этот важный этап. Подъем силы наших средств обороны продолжается благодаря вам", – написала Парли в Twitter.
Пост министр сопроводила фото подлодки.
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- Florence Parly (@florence_parly) April 29, 2020
Suffren – первая в серии из шести АПЛ типа "Барракуда". Она была заложена в декабре 2007 года.
Дмитрий Зубарев