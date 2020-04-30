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WarSpot

Cheongung: южнокорейский Patriot

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Источник изображения: warspot.ru

Южная Корея вооружилась собственной системой ПВО средней дальности. Вчера, 28 апреля, информационное агентство Yonhap сообщило о том, что Агентство по закупкам вооружений Минобороны Республики Корея передало в войска первый серийный образец ракетного комплекса Cheongung.

«Мы создали фундамент для защиты нашего неба с помощью отечественной системы вооружений. Успешно разработав систему перехвата баллистических ракет на основе радиолокационной технологии, мы создали базу для создания системы ПРО в корейском стиле», — рассказал глава Агентство по закупкам вооружений Ван Чон Хун.

Пуск ракеты системы Cheongung

Источник изображения: koreaherald.com

Cheongung неофициально называют «корейским Patriot». Кроме того, известно, что разработка ракет для Cheongung началась в 2006 году, при этом исследования стартовали пятью годами ранее (за основу были взяты российские системы С-350 и С-400). Длина Cheongung составляет 4,6 м, масса — 400 кг. Ракета оснащена системой самонаведения и поражает цели прямым ударом.

Управляемая ракета Cheongung может поражать баллистические цели на высоте свыше 20 км (в Yonhap пишут о 40 км). Ракета разработана в рамках проекта М-SAM и станет одним из основных элементов системы ПВО и ПРО Южной Кореи (Korea Air and Missile Defense System, KAMD).

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Южная Корея
Продукция
Patriot ЗРК
С-350 50Р6А "Витязь"
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