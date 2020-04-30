Заявление об украинском происхождении "Арматы" оказалось фейком

Танк Т-14 на платформе "Армата" - единственная в мире боевая машина четвертого поколения. Ее появление произвело сильное впечатление на специалистов различных стран.

Поэтому неудивительно, что время от времени в пропагандистских целях предпринимаются попытки как-то ее скомпрометировать. Например, сообщалось, что в ее основе лежат разработки из США. С американцами не согласны немцы, они, в свою очередь, уверены в своем сильном влиянии на создателей перспективного российского танка. Что-то подобное также озвучивалось в Англии и Франции.

Теперь с экспертами из западных государств решило поспорить украинское издание Defense Express, заявившее, что Т-14 - это, якобы, всего лишь реализация разработки заката СССР - проекта Харьковского конструкторского бюро Объект 477 "Молот". Дескать, "Армата" всего лишь получила более современную электронику.

Такие заявления из области альтернативной истории удивили многих российских экспертов. Так, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский отметил, что старая советская бронемашина и новейший российский танк не имеют ничего общего. " В "Молоте" реализована сверхплотная компоновка, опробованная еще на Т-64. Люди размещались совместно с боеприпасами и топливом.

Уральская школа пошла принципиально другим путем, впервые изоляция экипажа была отработана еще на Объекте 195. В "Армате" развили это направление.

"Что касается "Молота", то над ним работал весь Советский Союз, поэтому неудивительно, что недавно, когда решили показать один из сохранившихся образцов на параде в Киеве, быстро отказались от этой идеи, так как даже восстановить такой танк Украине оказалось не по силам", - отметил Мураховский.

Если говорить об иностранном влиянии, необходимо напомнить, что в СССР еще в начале 60-х годов разрабатывались легкие и средние танки, у которых экипажи находились в передней части в защищенных капсулах. Например, появившийся еще в 1962 году Объект 287, вооруженный 15 ракетами с дальностью полета 4 000 метров.

В его низкопрофильной башне были смонтированы две 73-мм пушки с автоматическим заряжанием и два 7,62-мм пулемета. Двигатель мощностью 700 л.с. позволял 36-тонной машине развивать по шоссе скорость 66 км/ч. Запас хода составлял 500 км. В экипаж входили 2 человека. В настоящее время эту разработку можно увидеть в бронетанковом музее в Кубинке.

Объект 287. Источник: Отечественные бронированные машины. XX век. Научное издание / Солянкин А.Г, Желтов И.Г., Кудряшов К.Н. pic.twitter.com/6YphKtcxxK — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) April 29, 2020

Алексей Брусилов