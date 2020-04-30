Шведские истребители JAS-39C/D Gripen получат РЛС PS-05/A с АФАР

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Шведские истребители JAS-39C/D Gripen в ближайшее время могут получить модернизированную РЛС PS-05/A с активной фазированной антенной решеткой (АФАР). Летные испытания истребителя JAS-39D с новым радаром начались в начале апреля этого года. Об этом сообщает пресс-служба компании Saab.

Шведская компания Saab начала летные испытания модернизированной РЛС PS-05/A с АФАР, предназначенной для установки на истребители JAS-39C/D Gripen. Первый полет истребителя AS-39D с установленной РЛС состоялся 8 апреля, он продлился 90 минут и был признан полностью успешным. Всего в рамках испытаний, которые продлятся 4 месяца, запланировано 15 полетов. Радар, установленный на истребителе JAS-39D, будет проверен на различных режимах работы.

Как пишет NPlus1, модернизированный радар получил АФАР с приемо-передающими модулями на основе нитрида галлия. Антенное поле радара в общей сложности состоит из 500 таких модулей. Отмечается, что сам радар PS-05/A спроектирован таким образом, что его установка на шведские истребители не потребует переделки систем питания и охлаждения.

О планах и сроках установки модернизированной РЛС PS-05/A с АФАР на истребители JAS-39C/D Gripen в сообщении компании ничего не говорится.

Отметим, что новая версия истребителя Gripen - JAS-39E/F - изначально оснащена РЛС с АФАР Raven ES-05, разработанной итальянским концерном Leonardo.

JAS 39 Gripen — шведский многоцелевой истребитель четвёртого поколения, разработанный компанией SAAB в 80-е годы. Аббревиатура JAS расшифровывается как Jakt — истребитель, Attack — штурмовик, Spaning — разведчик. Первая модель истребителя (Gripen A) была принята на вооружение ВВС Швеции в 1997 году.