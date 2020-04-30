Минобороны РФ покупает за 450 млн рублей 300 аппаратов ИВЛ для военных госпиталей

Москва. 29 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН - Министерство обороны России закупает 300 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для оборудования военных госпиталей, сообщил заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов.

"В соответствии с вашим решением от 22 апреля 2020 года в указанные госпитали осуществляется закупка дополнительно 300 аппаратов ИВЛ на общую сумму 450 млн. рублей, и в срок до 15 мая данное оборудование будет поставлено", - доложил Иванов министру обороны РФ Сергею Шойгу на коллегии ведомства в среду.

По словам Иванова, в 32 госпиталях в военных округах и на Северном флоте создано почти 5 тыс. мест, которые готовы принимать заболевших коронавирусом военнослужащих.

"В настоящее время сформированный запас медицинского имущества, средств индивидуальной защиты и тест-систем позволяет проводить на необходимом уровне профилактические и противоэпидемические мероприятия", - сказал Иванов.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что с марта коронавирус обнаружен у 960 российских военнослужащих, 277 человек из числа гражданского персонала армии, 1041 курсанта и слушателя военных вузов, 277 преподавателей и воспитанников довузовских военных учебных заведений.

По данным оперативного штаба, число случаев коронавируса в России почти достигло 100 тыс. За сутки в России зарегистрировано более 5,8 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции. В Москве - 2220 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщил штаб. Общее число заболевших коронавирусом в столице составляет 50646.