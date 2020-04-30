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Российская газета

ВДВ до конца года получат более 400 единиц нового вооружения

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БМД-4М
БМД-4М.
Источник изображения: © Александр Рюмин/ТАСС

Воздушно-десантные войска до конца года получат более 400 единиц нового и модернизированного вооружения, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе коллегии военного ведомства.

По его словам, кроме того в ВДВ до конца декабря планируется поставить два батальонных комплекта модернизированных боевых машин БМД-4М, более 15-ти тысяч комплектов средств десантирования и парашютных систем.

"В результате доля современных образцов будет доведена до 72 процентов", - сказал Шойгу.

Он также отметил, что до конца года планируется обустроить военную инфраструктуру четырех соединений ВДВ и ввести в эксплуатацию 77 зданий и сооружений.


Александр Степанов

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