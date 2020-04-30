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Рогозин назвал условие «женитьбы» на Маске

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Источник изображения: Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в Twitter пошутил про условия сотрудничества с американской компанией SpaceX, возглавляемой Илоном Маском, приведя высказывание купеческой невесты Агафьи Купердягиной из пьесы Николая Гоголя «Женитьба. Совершенно невероятное событие в двух действиях».

«Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколько-нибудь развязности, какая у Балтазара Балтазарыча, да, пожалуй, прибавить к этому еще дородности Ивана Павловича — я бы тогда тотчас же решилась», — написал чиновник.

Таким образом менеджер прокомментировал заявление члена-корреспондента Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрея Ионина, который предложил «Роскосмосу» и SpaceX создать совместное предприятие для исследования Луны, в котором американская сторона занималась бы созданием ракеты Big Falcon Rocket и корабля Starship, а российская — разработкой системы перевозки грузов для колонистов.

Ранее в апреле Рогозин вступил с пользователями Twitter в дискуссию, касающуюся финансирования американских и российских ракетных программ космического назначения. В том же месяце чиновник объяснил нежелание госкорпорации сотрудничать со SpaceX тем обстоятельством, что последняя поддерживает Пентагон. Комментируя данное заявление менеджера, Ионин напомнил, что «Роскосмос» продает в США ракетные двигатели, которые используются для запуска космических аппаратов Пентагона.

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Россия
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Роскосмос
Персоны
Илон Маск
Рогозин Дмитрий
Проекты
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