Israel Shipyards продолжает реализацию программы по поставке катеров "Шалдаг" ВМС Сенегала

ЦАМТО, 29 апреля. По информации ресурса Africaintelligence.com, компания Israel Shipyards приступила к ходовым испытаниям третьего патрульного корабля класса "Шалдаг" Mk.2, который в середине 2020 года будет передан ВМС Сенегала.

Поставка выполняется в рамках реализуемой ВС Сенегала программы расширения возможностей по усилению контроля территориальных вод страны и исключительной экономической зоны.

О подписании ВС Сенегала контракта на поставку новых патрульных катеров стало известно в ноябре прошлого года. В общей сложности Сенегал заказал три патрульных катера класса "Шалдаг" Mk.2 и один "Шалдаг" Mk.5. Соглашение также включает обучение личного состава, обслуживание катеров и техническую поддержку.

Первые два катера, "Анамбе" (Anambe) и "Сунгругру" (Soungrougrou), были поставлены ВМС Сенегала прошлом году. Третий катер должен быть доставлен в Сенегал к концу лета 2020 года. Все три катера "Шалдаг" Mk.2 идентичны и оснащены единым комплектом вооружения.

Длина катера "Шалдаг" версии Mk.2 составляет 25 м, максимальная ширина – 6 м, водоизмещение – около 58 т, дальность плавания – 650 морских миль на скорости 32 узла, максимальная скорость – 45 узлов. В состав вооружения входит 25-мм дистанционно управляемый модуль вооружения (ДУМВ) "Тайфун", разработанный компанией Rafael Advanced Defense Systems.

32-метровый катер "Шалдаг" версии Mk.5 будет применяться в более удаленных и глубоководных районах исключительной экономической зоны (ИЭЗ).

Боевой потенциал ВМС Сенегала также будет усилен за счет поставки к 2023 году трех 62-метровых патрульных кораблей класса OPV-58 (Offshore Patrol Vessel), контракт на закупку которых был подписан в 2019 году с французской судостроительной компанией Piriou.