Минобороны России проведет крупные учения двух армий в 2020 году

Маневры продут на центральноазиатском стратегическом направлении

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Минобороны РФ проведет крупные учения двух армий с созданием коалиционных группировок войск на центральноазиатском стратегическом направлении в 2020 году. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства.

По его словам, на центральноазиатском стратегическом направлении командование Центрального военного округа продолжает совершенствовать систему управления и подготовки войск. Особое внимание уделяется двусторонним учениям, а также комплексному решению вопросов - от реагирования на кризисные ситуации и зарождение военных угроз до планирования стратегических операций.

"Количество предусмотренных на этот год мероприятий оперативной подготовки увеличилось на 13%, мобилизационной - на 9%, боевой - на 36%. Их итогом станет двустороннее командно-штабное учение на местности двух армий с созданием коалиционных группировок войск", - сказал Шойгу.

Глава Минобороны отметил, что подготовка органов военного управления и войск округа к решению задач на центральноазиатском стратегическом направлении осуществляется в тесном взаимодействии с вооруженными силами государств - членов ОДКБ и ШОС.

"Отмечу, что по сравнению с прошлым годом количество мероприятий совместной подготовки увеличилось на 14%", - подчеркнул Шойгу.

Новое вооружение

Более 400 единиц нового и модернизированного вооружения, в том числе модернизированные боевые машины БМД-4М, поступят в Воздушно-десантные войска (ВДВ) до конца года, сообщил Шойгу.

"Всего за указанный период планируется поставить Воздушно-десантным войскам более 15 тысяч комплектов средств десантирования и парашютных систем, свыше 400 единиц нового и модернизированного вооружения. В результате доля современных образцов будет доведена до 72%", - сказал он.

По словам министра, до конца года на вооружение, в частности, поступят два батальонных комплекта модернизированных боевых машин БМД-4М.

Шойгу также отметил, что продолжается развитие ВДВ в качестве основных сил быстрого реагирования. Подготовка военнослужащих ведется с учетом сирийского боевого опыта. Возможности по решению поставленных перед ВДВ задач будут проверены в ходе стратегических командно-штабных учений "Кавказ-2020" и предваряющих их командно-штабных учений на местности двух соединений с десантированием.