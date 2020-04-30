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ТАСС

Призывные комиссии начнут работать 12 мая

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Призывники. Архивное фото
Призывники. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

Отправлять призывников в места несения службы будут после 20 мая

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Начало работы призывных комиссий в субъектах и муниципальных образованиях в связи с мерами по нераспространению коронавирусной инфекции запланировано на 12 мая. Отправка призывников в места несения службы начнется после 20 мая, сообщил в среду министр обороны России Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства.

"Работа призывных комиссий субъектов Российской Федерации и муниципальных образований спланирована с 12 мая. Отправка граждан, призванных на военную службу, - с 20 мая", - сообщил Шойгу.

По словам министра, те срочники, кто призывался ранее и уже отслужил установленный срок, возвращаются домой начиная с 18 апреля. "Начиная с 18 апреля граждане, выслужившие установленный срок в соответствии с законодательством (12 месяцев), увольняются с военной службы", - добавил Шойгу.

Он подчеркнул, что для сохранения здоровья призывников в военкоматах созданы необходимые запасы медицинских масок, тестов и дезинфицирующих средств. "По прибытии в воинские части молодое пополнение пройдет двухнедельный карантин", - подчеркнул министр.

Кроме того, военкоматы перешли на новые методы работы с личными делами призывников, в том числе на их дистанционное изучение и уточнение учетных данных с использованием современных телекоммуникационных средств. "В результате к рассмотрению подготовлено уже более половины личных дел", - отметил министр.

В соответствии с указом президента России Владимира Путина весенний призыв в этом году начался 1 апреля и продлится до 15 июля. Для предотвращения заражения коронавирусной инфекцией в военкоматах введен усиленный дезинфекционный режим, на входе осуществляется барьерный контроль, все сотрудники обеспечены медицинскими масками и бактерицидными средствами. Министр добавил, что все противоэпидемические мероприятия, связанные с призывом, проводятся в тесном взаимодействии с главами субъектов РФ, в том числе в формате региональных штабов по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Центры для изоляции контактировавших с заразившимися коронавирусом

Свыше 180 обсервационных центров Минобороны было создано для размещения лиц, которые контактировали с заразившимися коронавирусом, сообщил Шойгу.

"Для изоляции лиц, контактировавших с больными коронавирусной инфекцией, и наблюдения за ними сформировано 182 обсервационных центра на 30 тыс. пациентов", - рассказал он.

По словам главы военного ведомства, в военных госпиталях подготовлено 6 745 мест для лечения больных с коронавирусной инфекцией. "Для диагностики развернуты 23 специализированные лаборатории, способные в сутки проводить до 11 с половиной тысяч тест-исследований", - отметил министр.

"Для своевременного лечения инфекционных больных подготовлено к развертыванию семь мобильных подразделений на 700 мест. Выделено 86 врачебно-сестринских бригад", - добавил Шойгу. Кроме того, на госпитальном судне "Иртыш" развернуто 450 мест под размещение незараженных коронавирусом пациентов для разгрузки госпиталей Минобороны на Дальнем Востоке.

Министр обороны напомнил, что в настоящее время силами ведомства по поручению президента РФ Владимира Путина ведется строительство многофункциональных центров в рамках борьбы с коронавирусом. Уже сданы два из них (в Нижнем Новгороде и Одинцове), шесть будут введены в эксплуатацию в четверг, еще восемь - до 15 мая.

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