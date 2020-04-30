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Интерфакс-АВН

Войска Центрального военного округа интенсифицировали учения с военными стран ШОС и ОДКБ

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Пресс-служба ОДКБ
Пресс-служба ОДКБ.

Москва. 29 апреля. ИНТЕРФАКС - Войска Центрального военного округа (ЦВО) увеличили количество учений с военными стран-членов ШОС и ОДКБ по сравнению с прошлым годом, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Подготовка органов военного управления и войск округа к решению задач на Центрально-Азиатском стратегическом направлении осуществляется в тесном взаимодействии с вооружёнными силами государств - членов ОДКБ и ШОС. Отмечу, что по сравнению с прошлым годом количество мероприятий совместной подготовки увеличилось на 14 процентов", - сказал Шойгу в среду на коллегии Минобороны РФ.

Он отметил, что увеличилось общее число предусмотренных на год тренировок и учений. Количество мероприятий оперативной подготовки выросло на 13%, мобилизационной - на 9%, боевой - на 36%. "Их итогом станет двустороннее командно-штабное учение на местности двух армий с созданием коалиционных группировок войск", - заявил Шойгу.

Как сообщил министр, на Центрально-Азиатском стратегическом направлении командование уделяет особое внимание уделяется двусторонним учениям и решению сложных задач - от реагирования на кризисные ситуации и зарождения военных угроз до планирования стратегических операций.

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Минoбороны РФ
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Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Военные учения
ШОС
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