Войска Центрального военного округа интенсифицировали учения с военными стран ШОС и ОДКБ

Москва. 29 апреля. ИНТЕРФАКС - Войска Центрального военного округа (ЦВО) увеличили количество учений с военными стран-членов ШОС и ОДКБ по сравнению с прошлым годом, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Подготовка органов военного управления и войск округа к решению задач на Центрально-Азиатском стратегическом направлении осуществляется в тесном взаимодействии с вооружёнными силами государств - членов ОДКБ и ШОС. Отмечу, что по сравнению с прошлым годом количество мероприятий совместной подготовки увеличилось на 14 процентов", - сказал Шойгу в среду на коллегии Минобороны РФ.

Он отметил, что увеличилось общее число предусмотренных на год тренировок и учений. Количество мероприятий оперативной подготовки выросло на 13%, мобилизационной - на 9%, боевой - на 36%. "Их итогом станет двустороннее командно-штабное учение на местности двух армий с созданием коалиционных группировок войск", - заявил Шойгу.

Как сообщил министр, на Центрально-Азиатском стратегическом направлении командование уделяет особое внимание уделяется двусторонним учениям и решению сложных задач - от реагирования на кризисные ситуации и зарождения военных угроз до планирования стратегических операций.