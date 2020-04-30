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Военное обозрение

Потери США от коронавируса превысили потери Вьетнамской войны

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Источник изображения: topwar.ru

Потери Соединенных Штатов от пандемии коронавируса превысили совокупные потери американской стороны во Вьетнамской войне. Об этом сообщает CNN.

По данным университета Джона Хопкинса, ведущего статистику в условиях пандемии коронавируса, от заражения COVID-19 в общей сложности, начиная с 6 февраля 2020 года (первая официальная смерь от коронавируса), на территории США скончались более 58 тыс. человек, что уже превысило совокупные потери, понесенные Соединенными Штатами во время Вьетнамской войны.

Отмечается, что за 82 дня от коронавируса в США умерли 58 тыс. 365 человек, в то же время число погибших во Вьетнамской войне, длившейся 9 лет, составило 58 тыс. 220 человек. При этом пандемия коронавируса еще продолжается и число умерших может возрасти неоднократно.

Другие СМИ в США также ведут свою статистику. Так, в National Geographic потери от заражения коронавирусом сравнили с потерями США в Первой мировой и в Корейских войнах. По данным издания, коронавирус уже давно "переплюнул" цифры потерь в этих войнах, где в начале 20 века погибло 53,4 тысячи американских граждан, а в 50-х годах - 36,5 тысячи американцев.

Между тем, пока CNN публиковала свой материал, количество погибших в США от коронавируса превысило 59 тысяч человек и уже достигло 59 266 смертей на утро среды. Число официально зараженных, по данным университета Джона Хопкинса - 1035765, выздоровело - 142238 человек.

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