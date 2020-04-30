В марсианском метеорите разглядели следы азотной органики

Благодаря этому открытию ученые считают, что 4 миллиарда лет назад на Марсе тоже могла быть жизнь

ТАСС, 29 апреля. В одном из древних марсианских метеоритов, который нашли в Антарктиде в декабре 1984 года, планетологи разглядели следы молекул органики. По структуре они похожи на аминокислоты и другие азотосодержащие вещества. Описание находки опубликовал научный журнал Nature Communications.

"Есть два объяснения нашему открытию - эти вещества сформировались на Марсе или же попали на его поверхность извне, вместе с падающими метеоритами и кометами. В любом случае это открытие показывает, что юный Марс был больше похож на Землю и был не красной, а еще одной голубой планетой", - рассказал один из авторов статьи, планетолог из Токийского технологического института (Япония) Ацуко Кобаяси.

За последние десять лет планетологи открыли множество свидетельств того, что на поверхности Марса в глубокой древности существовали реки, озера и целые океаны из пресноводной воды. Замеры марсохода Curiosity показывают, что эти водоемы были заполнены пресной водой, которая теоретически пригодна для зарождения жизни.

Поэтому планетологи спорят, хватало ли на Марсе органики для появления жизни, однако пока у них не было возможности получить полный ответ на этот вопрос. Это связано как с тем, что из-за современных условий на поверхности Красной планеты сложной органике очень затруднительно там сохраниться, так и с тем, что ее следы в древних марсианских метеоритах до недавнего времени найти не удавалось.

Кобаяси и его коллеги совершили первую находку такого рода во время изучения химического состава минералов и различных органических вкраплений из метеорита ALH 84001, который нашли в Антарктиде в декабре 1984 года. Еще в конце прошлого века геологи нашли в нем вкрапления органики. Некоторые ученые изначально приняли их за следы марсианских микробов, однако впоследствии эту гипотезу опровергли.

Есть ли жизнь на Марсе?

Тем не менее эти включения послужили одним из первых источников древней марсианской органики, которые удалось изучить химикам, биологам и геологам. В них содержались как простые органические вещества, так и достаточно сложные ароматические углеводороды. Однако аминокислот, сахаров и прочих важнейших "кирпичиков жизни" ученые в них не нашли.

То, что недавно марсоход Curiosity нашел на поверхности Марса сложную органику, подстегнуло Кобаяси и его коллег из Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) задуматься о повторных поисках органики в веществе ALH 84001. Для этого ученые использовали новые методы химического анализа и ускоритель частиц SPring-8, построенный в японском городе Хиого.

Отделив несколько зерен органики от пород метеорита, ученые просветили их при помощи пучка рентгеновского излучения от ускорителя и проанализировали спектр вещества метеорита, сравнивая его с тем, как выглядят следы различных органических веществ при подобном облучении.

В результате оказалось, что в материи ALH 84001 есть не только различные углеводороды, но и органические вещества с атомами азота. К числу подобных соединений, которые встречаются на Земле, относятся различные типы аминокислот, а также азотистые основания - главные "строительные блоки" одиночных звеньев молекул ДНК и РНК.

Судя по спектру азотистых форм органики из марсианского метеорита, эти соединения скорее всего представляют собой производные пиррола - вещества, молекулы которого являются важным компонентом хлорофилла, гемоглобина и ряда других биологически важных соединений. Вдобавок ученые не исключают, что в материи ALH 84001 могут быть амины, имины и ряд других органических веществ.

Учитывая возраст метеорита - 4 млрд лет, это означает, что на поверхности Марса была не только вода, но и сложные органические вещества, аналоги которых играют важную роль в работе клеток земной жизни. Их открытие, по мнению ученых, говорит о том, что ранний Марс был больше похож на Землю, чем на современную красную планету, где органика не может существовать долго из-за высокой агрессивности окружающей среды.