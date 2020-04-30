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РЭБы надежно заткнут любой вражий голос

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Источник изображения: vpk-news.ru

Войска научились бороться с теле- и радиостанциями террористов. Их, как показал опыт войн в Чечне и Сирии, боевики использовали для агитации населения и вербовки новых сторонников.

Современные технологии позволяют экстремистам быстро наладить такое вещание. Для противодействия пропагандистской угрозе российские армейские части готовы задействовать новейшие комплексы радиолокационной борьбы «Мурманск-БН». Эксперты отмечают, что эта техника позволит эффективно защитить информационное пространство.

Соединения радиолокационной борьбы (РЭБ) отработали подавление мобильных теле- и радиотрансляторов на весенних учениях в Свердловской области, рассказали «Известиям» источники в Минобороны. Согласно сценарию маневров, условный противник устроил полевой лагерь в труднодоступной горно-лесистой местности, где не только велась подготовка боевиков, но и были развернуты радио- и телестанции. В своих трансляциях террористы агитировали местное население вступать в их ряды. Дальше начал действовать отряд РЭБ, оснащенный комплексами «Мурманск».

Специалисты радиоэлектронной борьбы засекли район, где экстремисты установили ретрансляторы, после чего по ним был нанесен радиоэлектронный удар, заглушивший их работу. Заодно были подавлены несколько десятков целей, имитирующих ударные беспилотные летательные аппараты, самолеты-разведчики и командные пункты, а также центр связи штаба условных террористов.

При этом машинам «Мурманска» не пришлось совершать длительный и изнуряющий марш-бросок к месту дислокации противника - средства РЭБ работали на удалении свыше 2 тыс км от целей. 

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Россия
Сирия
Продукция
Мурманск-БН
Проекты
Военные учения
ИТ
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