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Российская газета

NI оценил советский самолет-гигант К-7

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Источник изображения: Wikimedia.org

Экспериментальный самолет-гигант K-7, впервые поднявшийся в воздух в августе 1933 года, наглядно продемонстрировал: уже тогда Советский Союз мог разрабатывать и производить инновационные летательные аппараты, хотя в целом зависимость от иностранных технологий была довольно высокой.

К такому выводу пришел обозреватель американского издания The National Interest (NI) Калеб Ларсон.

К-7 был разработан на Харьковском авиационном заводе под руководством конструктора Константина Калинина. Революционность его идеи была в использовании принципиально новой схемы планера - "летающего крыла". Его размах составлял 53 метра, а высота превышала два метра. Именно внутри крыла располагалась вся полезная нагрузка. В гражданском варианте в зависимости от внутренней компоновки, К-7 мог перевозить 128 или 64 пассажира (в каютах класса люкс). На борту предусматривались буфет, кухня, радиорубка.

Впрочем, К-7 создавался и как десантный самолет, и как бомбардировщик. Он мог взять на борт 112 парашютистов, рассматривался вариант и десантирования танков, которые в теории можно было крепить между массивными люльками шасси.

В целом боевая нагрузка составляла до 16,6 тонны, бомбардировочное оборудование также располагалось в крыле. Из оборонительного вооружения в арсенале имелись восемь 20-миллиметровых пушек и восемь пулеметов калибра 7,62-миллиметра.

Дизайн был не единственным инновационным аспектом самолета, материалы, из которых он был изготовлен, также были уникальными, отмечает автор NI. Так, каркас был выполнен из хромомолибденовых труб, которые применялись в авиастроении СССР впервые. В воздух многотонная махина поднималась с помощью семи винтовых двигателей.

До серийного производства K-7 дело так и не дошло, во многом судьба революционного изобретения была предопределена авиакатастрофой ноября 1933 года, когда погибли 15 из 20 находившихся на борту человек. Позже работы над тяжелым транспортником свернули.


Алексей Иванов

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Страны
Россия
США
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