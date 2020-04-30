Случай один на миллион: птица спасает танк от ПТУР

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Высокоточное оружие – то, что хотят иметь в своём арсенале все армии мира. Одно из наиболее эффективных в бою на сегодня – противотанковые управляемые ракеты. По большому счёту, для точного попадания в цель оператору ПТРК не обязательно обладать какими-то специальными навыками. Этим «навыкам» разработчики «обучили» ракету, которая движется к цели, будь то бронемашина (танк) или укрепление противника. Головка самонаведения делает своё дело.

Но есть ли что-то, способное помешать ПТРК поразить цель? Вариантов много. Но самым, пожалуй, неожиданным из них можно считать внезапное появление некого объекта между выпущенной из противотанкового комплекса ракетой и боевой машиной противника.

Таким объектом в данном случае стала птица. Вероятность – один на миллион. Но провидение, судя по всему, очень лояльно к танкисту – так, что птица пала жертвой незадачливого стрелка, случайно спасая танк. Для экипажа бронемашины - счастливый случай.

Боевая часть управляемой ракеты, сталкиваясь с живым объектом в воздухе, срабатывает – происходит взрыв. И оператор комплекса, должно быть, ещё какое-то время не мог понять, что же произошло и почему взрыв был, но цель не поражена.

Вероятность даже такого характера полностью обнулить невозможно, но разработчики высокоточных вооружений в любом случае предпринимают усилия, чтобы свести к минимуму посторонние факторы при использовании "умных" боеприпасов.