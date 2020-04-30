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ЦАМТО

МНО Польши завершило переговоры по закупке в США ПТРК "Джавелин"

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Мариуш Блащак
Мариуш Блащак.
Источник изображения: www.belvpo.com

ЦАМТО, 29 апреля. Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил на своей странице в Twitter о завершении переговоров по вопросу закупки в США противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" для Сил территориальной обороны.

Контракт на их поставку должен быть подписан в ближайшее время. Предметом переговоров стала покупка 60 прицельно-пусковых устройств (CLU) и 180 противотанковых управляемых ракет "Джавелин".

Как сообщал ЦАМТО, в начале марта 2020 года Госдепартамент США одобрил поставку Польше в рамках программы "Иностранные военные продажи" (FMS) 79 прицельно-пусковых устройств и 180 ПТУР "Джавелин", а также другого оборудования и услуг на сумму до 100 млн. долл.

Письмо с запросом на поставку ПТРК FGM-148F было подписано М.Блащаком в сентябре 2019 года в рамках Международной выставки оборонной промышленности MSPO в Кельце.

Министр заявил о наличии планов закупки дополнительных американских ПТРК и ведущихся работах по приобретению легких ПТРК национального производства в рамках программы "Пустельник" (Pustelnik).

Как подтвердил 22 апреля представитель Инспектората вооружений МНО Польши К.Платек, контракт должен быть подписан в течение 30 дней в рамках программы "Иностранные военные продажи" (FMS).

Как сообщает Altair.com.pl, ПТРК "Джавелин" были выбраны без проведения тендера, а закупка по программе FMS исключает возможность подписания офсетных соглашений.

Таким образом, покупка американских "Джавелин" означает потери для польской оборонной промышленности, которая уже производит израильский ПТРК "Спайк-LR", степень локализации которых превышает 50%. При этом "Джавелин" не лучше по характеристикам, чем "Спайк" или французские MMP. В этой связи, по мнению экспертов, запланированная закупка не расширит имеющиеся возможности, а только усложнит уже имеющуюся логистическую систему.

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Израиль
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Javelin ПТРК
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