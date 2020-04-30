Китай обвинён в применении методов, «использованных РФ в случае с Крымом»

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Китай, используя пандемию коронавируса, развернул информационную войну, при этом используя "российские" методы распространения пропаганды и фейковых новостей. Об этом пишет японское издание Nihon Keizai.

По мнению автора статьи, Китай воспользовался распространением коронавируса, чтобы "восстановить свое пошатнувшееся положение". При этом Пекин использует те же методы, что и Россия, т.е. распространяет пропагандистские материалы, а также запускает фейковые новости. Таким способом Китай хочет устранить критику в отношении действий китайских властей на начальном этапе распространения заболевания в Ухане, когда коронавирусу не было уделено должного внимания и вирус распространился по всему миру.

Издание пишет, что в последнее время "фальшивые новости", которые якобы распространяет Китай, наводнили соцсети Тайваня. Пекин фабрикует документы и распространяет в сетях утверждение о том, что "коммунистические методы" борьбы с коронавирусом гораздо эффективнее методов "демократического Тайваня".

Коммунистическая партия Китая копирует методы России во время аннексии украинского Крыма

- говорится в отчете Агентства национальной безопасности Тайваня.

Автор утверждает, что Россия вторглась на Украину в 2014 году, направив туда "спецназ и полицию", а также нанесла киберудар по информационной сети. Проведя манипуляции с общественным мнением при помощи пропаганды и фейковых новостей, Россия, скрыв факт военного вторжения, "провела референдум" и аннексировала Крым. Кроме того, Москва вмешивалась в американские выборы 2016 года, а также проводит различные манипуляции, чтобы "расколоть западное общество".

Российская тактика с использованием невоенных методов называется "гибридной войной"

- подчеркивает автор статьи, добавляя, что методы, используемые Китаем, полностью совпадают с российскими.

По его словам, Пекин сотрудничает с Москвой в сфере борьбы с коронавирусом, и они вместе выступают против США, которые утверждают, что источником заражения был Китай.

Подводя итог, автор призывает японские власти "усилить бдительность" в отношении Китая, который ведет "неограниченную войну российскими методами".