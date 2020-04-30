«Кавказу-2020» быть

Части и соединения Южного военного округа (ЮВО) готовы к стратегическим командно-штабным учениям «Кавказ-2020», несмотря на эпидемию коронавирусной инфекции.

Об этом заявил командующий войсками ЮВО Александр Дворников.

«В этом году ЮВО предстоит очень серьезное испытание - участие в стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2020». В ходе него предстоит решать серьезные и сложные задачи, как говорится, со многими неизвестными», - сказал Дворников в опубликованном интервью газете Минобороны РФ «Красная звезда».

Он отметил, что в ходе зимнего периода обучения большое внимание было уделено выполнению задач в темное время суток, а также на проведение различных учений в двухстороннем формате, с активным обеспечением межвидового взаимодействия.

«Мы по-прежнему продолжаем изучать, анализировать и при необходимости внедрять в систему подготовки личного состава опыт современных вооруженных конфликтов», - добавил командующий ЮВО.

Говоря о боевой подготовке в условиях эпидемии Covid-19, Дворников констатировал, что занятия с различными специалистами в пунктах постоянной дислокации или на полигонах, тактические или командно-штабные учения, внезапные проверки, конкурсы по полевой выучке проходили с соблюдением всех необходимых мер, направлены на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции.