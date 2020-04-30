Два российских ракетоносца заставили натовские истребители побегать за собой

Истребители ВВС Финляндии, Дании, Швеции и Польши работали в качестве эскорта двух российских бомбардировщиков Ту-160 (по кодификации НАТО - Blackjack), сопровождая их в небе над Балтикой.

Как сообщили в Минобороны РФ, два стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Балтийского моря. На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-18 ВВС Финляндии, F-16 ВВС Дании, F-16 Польши и Saab JAS 39 Gripen ВВС Швеции.

В военном ведомстве отметили, что время полета российских ракетоносцев составило более восьми часов, их полет проходил «в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства».

Сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-160 является самым тяжелым боевым самолетом в мире. Бомбардировщик способен нести 12 крылатых ракет большой дальности с ядерной боевой частью. Экипаж самолета - четыре человека.