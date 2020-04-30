Войти
Военно-промышленный курьер

Два российских ракетоносца заставили натовские истребители побегать за собой

72
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Истребители ВВС Финляндии, Дании, Швеции и Польши работали в качестве эскорта двух российских бомбардировщиков Ту-160 (по кодификации НАТО - Blackjack), сопровождая их в небе над Балтикой.

Как сообщили в Минобороны РФ, два стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Балтийского моря. На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-18 ВВС Финляндии, F-16 ВВС Дании, F-16 Польши и Saab JAS 39 Gripen ВВС Швеции.

В военном ведомстве отметили, что время полета российских ракетоносцев составило более восьми часов, их полет проходил «в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства».

Сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-160 является самым тяжелым боевым самолетом в мире. Бомбардировщик способен нести 12 крылатых ракет большой дальности с ядерной боевой частью. Экипаж самолета - четыре человека.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Дания
Польша
Россия
Финляндия
Швеция
Продукция
F-16
F-18
Gripen NG
Ту-160
Компании
SAAB
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
Ядерный щит
Похожие новости
16.06.2017
Ту-160 вмешались в учения НАТО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.04 01:05
  • 6
Более 2 500 заразившихся коронавирусом выявлено в армии и военных учебных заведениях РФ
  • 29.04 23:35
  • 122
Почему ВМФ отказался строить суперэсминцы
  • 29.04 23:26
  • 14
Эксперт оценил создаваемые в США "умные" прицелы
  • 29.04 22:33
  • 50
Взмахи черного крыла
  • 29.04 21:15
  • 16
Где забуксовала «Армата»
  • 29.04 20:18
  • 3
Две российские базы в Белоруссии могут стать предметом торга
  • 29.04 20:00
  • 5
"Роскосмос" закупит 100 тыс. медицинских масок по 3 тыс. рублей
  • 29.04 19:38
  • 673
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 29.04 17:22
  • 3
Жертвы импортных сердец
  • 29.04 16:42
  • 2
В ЦНИИТОЧМАШ разработан новый мишенный мобильный комплекс
  • 29.04 16:34
  • 2
Война стальных бутербродов
  • 29.04 15:16
  • 394
Страна не работает до 30 апреля
  • 29.04 14:33
  • 17
На Су-57 планируют отказаться от гидравлики
  • 29.04 14:03
  • 28
Минобороны выдало новый контракт на производство БМП-3
  • 29.04 13:12
  • 16
ВМС Израиля отказываются от безэкипажных катеров