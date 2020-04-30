Star (Турция): поддержка режиму Асада от России в виде танков Т-90

12 апреля через пролив Босфор прошел российский корабль «Саратов», отправленный Россией в порт Тартус, с военной техникой на борту. Такой ход в дни, когда в России бушует эпидемия, многих привел в замешательство, пишет издание. Асад готовится к новой военной операции? Или Дамаск восполняет потери?

Россия, оказывающая всевозможную поддержку режиму Асада в Сирии, для того чтобы удержать его на ногах, разместила в Сирии сотни танков Т-90, которые будут находиться в распоряжении поддерживаемых Ираном боевиков и военнослужащих Асада.

Сирии, у которой нет ни промышленности, ни экономики, чтобы восполнить потерянные в ходе боевых действий танки и бронетехнику, Россия продолжает помогать в этом отношении. 12 апреля через пролив Босфор прошел российский корабль "Саратов", отправленный Россией в порт Тартус для размещения в Сирии еще 150 танков и бронетранспортеров. Осуществление такого хода в дни, когда в России все сильнее бушует эпидемия COVID-19, у многих вызвал замешательство. В этой связи возникли споры о том, чем вызван этот ход: Сирия потеряла слишком много военной техники или, может быть, готовится к новой операции?

Напомним, в рамках операции "Щит весны", предпринятой Вооруженными силами Турции за последнее время, с помощью ударных беспилотных летательных аппаратов и других средств огневой поддержки было уничтожено большое количество танков, бронемашин, гаубиц, систем противовоздушной обороны и других систем вооружения сирийской армии.

Помимо этого, в ходе прошлых столкновений многие танки Т-90А режима Асада были захвачены или уничтожены Свободной сирийской армией. Что могут сделать танки в регионе, где идет самая ожесточенная асимметричная война и находится столько противотанковых ракет, что регион можно назвать ПТУР-адом, - остается загадкой.