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ЦАМТО

В интересах инженерных войск разработана универсальная бронированная инженерная машина

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УБИМ
Универсальная бронированная инженерная машина УБИМ.
Источник изображения: rg.ru

ЦАМТО, 29 апреля. В интересах инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации разработана универсальная бронированная инженерная машина (УБИМ), обладающая широким функционалом выполняемых работ.

Она предназначена для обеспечения продвижения войск и выполнения инженерных работ в условиях огневого воздействия противника, в том числе на зараженной местности.

Машина обеспечивает: прокладывание колонных путей, подготовку и содержание войсковых дорог; проходы в каменных и лесных завалах на среднепересеченной и горно-лесистой местности; засыпку рвов, воронок, оврагов и других препятствий; устройство съездов в крутостях берегов рек и оврагов высотой до 6 м; валку деревьев, корчевку пней при прокладывании колонных путей в кустарнике и мелколесье; укладку дорожных покрытий при обеспечении проезда по труднопроходимым участкам местности; расчистку дорог от снега и прокладывание путей по снежной целине с глубиной снежного покрова до 1,2 м и ряд других работ.

Масса инженерной машины – до 55 т. Это позволяет обеспечить УБИМ высокую мобильность и повышенную эффективность инженерных работ. В обитаемом отделении обеспечено комфортное размещение экипажа из двух человек и трех саперов.

УБИМ оснащена универсальным бульдозерным оборудованием с изменяемым положением крыльев отвала. Стреловое оборудование шарнирно-рычажного типа оснащено универсальным экскаваторным полноповоротным ковшом захватно-клещевого типа и крюковой подвеской, обеспечивающими выполнение земляных работ и разборку завалов. Машина также оснащена сменным рабочим оборудованием – гидравлическим молотом, устанавливаемым вместо экскаваторного ковша. Кроме того, в состав УБИМ входят тяговая и вспомогательная лебедки. Высокую эффективность применяемого рабочего оборудования обеспечивает электронная система управления с функцией контроля и диагностирования основных параметров.

Универсальная бронированная инженерная машина по ряду характеристик превосходит современные зарубежные аналоги и обладает более широкими функциональными возможностями, сообщает Группа информационного обеспечения Сухопутных войск.

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Россия
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Минoбороны РФ
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