В инженерные войска ВС РФ спланирована поставка 17 буксирно-моторных катеров БМК-МТ

ЦАМТО, 29 апреля. В инженерные войска ВС РФ спланирована поставка 17 современных буксирно-моторных катеров БМК-МТ, предназначенных для моторизации понтонных парков ПМП, ПМП-М, ППС-84, ПП-91 и ПП-2005М.

Основными преимуществами данных буксирно-моторных катеров по сравнению с серийными катерами БМК-460 и БМК-225 являются: увеличенная тяга на швартовах на переднем и на заднем ходу, повышенная скорость движения на плаву (21,5 км/ч), наличие универсального счального устройства, позволяющего моторизовать все типы понтонных парков на течении до 3 м/с и более удобное выполнение работ по техобслуживанию и ремонту за счет применения двух однорядных дизельных двигателей, а также низкая шумность работы.

Катер перевозится на унифицированном понтонном автомобиле КамАЗ-63501. Компоновочное решение катера разработано с учетом оптимального размещения двух однорядных дизельных двигателя для удобного выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту, сообщает Группа информационного обеспечения Сухопутных войск.