На атомный ледокол "Урал" погрузили мачту

Три первых линейных атомных ледокола проекта 22220 (ЛК-60Я) у стенки АО "Балтийский завод" (Санкт-Петербург) - спереди "Урал", за ним "Арктика", за ним "Сибирь". 07.03.2020.

ЦАМТО, 29 апреля. Специалисты Балтийского завода (входит в состав Объединенной судостроительной корпорации) 28 апреля погрузили мачту на второй серийный атомный ледокол "Урал" проекта 22220.

После установки конструкции ледокол получил свои окончательные габариты по высоте – 59,3 м. Высота самой мачты – 18,6 м, а вес достигает 76 т. До погрузки на ледокол мачта была оборудована газоходами от резервных дизель-генераторов, атмосферными и воздушными трубами, шпигатной системой для удаления воды. После окраски мачта будет оснащена навигационным оборудованием и лафетами для тушения возгораний на аварийных судах.

В ближайшее время специалистам Балтийского завода предстоит завершить формирование надстройки и оснастить мачту радионавигационным оборудованием.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".