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ЦАМТО

ВВС Франции получили 17-й самолет ВТА A-400M "Атлас"

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Источник изображения: Фото: defense.gouv.fr

ЦАМТО, 29 апреля. Генеральная дирекция по вооружениям (DGA) Министерства вооруженных сил Франции 27 апреля объявила, что 17-й самолет ВТА А-400М "Атлас", предназначенный для ВВС страны, 24 апреля приземлился на авиабазе "Орлеан-Бриси".

В церемонии встречи самолета приняла участие министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли. Ранее DGA провела приемку самолета на предприятии Airbus Defence and Space в Севилье.

A-400M является тактическим самолетом ВТА с радиусом полета, сравнимым со стратегическими самолетами ВТА, и не имеет прямых конкурентов на мировом рынке. Технические характеристики A-400M позволят расширить возможности транспортной авиации ВВС Франции. A-400M "Атлас" оснащен четырьмя турбовинтовыми двигателями и обеспечивает перевозку до 35 т груза как внутри ТВД, так и между ними, десантирование войск и оборудования, в том числе с больших высот, дозаправку в воздухе и медицинскую эвакуацию.

Как сообщал ЦАМТО, первый произведенный для французских ВВС компанией Airbus Defence and Space A-400M был официально передан МО Франции 30 сентября 2013 года. Закон о военных программах на 2019-2025 гг. предусматривает поставку ВВС Франции 11 единиц А-400М в течение указанного периода. Это позволит к концу 2025 года увеличить парк самолетов данного типа до 25 ед. В общей сложности ВВС Франции намерены принять на вооружение 50 самолетов A-400M.

В настоящее время A-400M используются для перевозки пациентов, пострадавших от COVID-19, а также доставки грузов во Французскую Полинезию и снабжения островов Майотта и Реюньон.

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  • В новости упоминаются
Страны
Франция
Продукция
A400M
Компании
Airbus
Проекты
Медицина
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