Войти
Российская газета

Полет Ту-160 над Балтикой показали на видео

75
0
0

Минобороны России опубликовало видео полета двух стратегических ракетоносцев Ту-160 в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.

- Полет был плановым, его продолжительность составила более восьми часов. Российские самолеты сопровождали истребители F-18 ВВС Финляндии, F-16 ВВС Дании и Польши, шведские Saab JAS 39 Gripen, - рассказали в военном ведомстве. Там подчеркнули, что все полеты ВКС России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

Сопровождали ракетоносцы и российские истребители Су-27. Их пилоты следили, чтобы партнеры из НАТО держались на почтительном расстоянии от Ту-160.

- Половина ВВС Европы собралось посмотреть на самый красивый самолёт в мире, - написал в комментариях к видео Денис Шмидт.

После выполнения задачи ракетоносцы вернулись на базу под Саратовом.


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Дания
Польша
Россия
Финляндия
Швеция
Продукция
F-16
F-18
Gripen NG
Су-27
Ту-160
Компании
SAAB
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
Похожие новости
30.04.2020
Два российских ракетоносца заставили натовские истребители побегать за собой
16.06.2017
Ракетоносцы Ту-160 выполнили полеты над Балтикой в сопровождении истребителей НАТО
16.06.2017
Ту-160 вмешались в учения НАТО
20.06.2014
Дипломатия истребителей
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.04 01:05
  • 6
Более 2 500 заразившихся коронавирусом выявлено в армии и военных учебных заведениях РФ
  • 29.04 23:35
  • 122
Почему ВМФ отказался строить суперэсминцы
  • 29.04 23:26
  • 14
Эксперт оценил создаваемые в США "умные" прицелы
  • 29.04 22:33
  • 50
Взмахи черного крыла
  • 29.04 21:15
  • 16
Где забуксовала «Армата»
  • 29.04 20:18
  • 3
Две российские базы в Белоруссии могут стать предметом торга
  • 29.04 20:00
  • 5
"Роскосмос" закупит 100 тыс. медицинских масок по 3 тыс. рублей
  • 29.04 19:38
  • 673
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 29.04 17:22
  • 3
Жертвы импортных сердец
  • 29.04 16:42
  • 2
В ЦНИИТОЧМАШ разработан новый мишенный мобильный комплекс
  • 29.04 16:34
  • 2
Война стальных бутербродов
  • 29.04 15:16
  • 394
Страна не работает до 30 апреля
  • 29.04 14:33
  • 17
На Су-57 планируют отказаться от гидравлики
  • 29.04 14:03
  • 28
Минобороны выдало новый контракт на производство БМП-3
  • 29.04 13:12
  • 16
ВМС Израиля отказываются от безэкипажных катеров