В России обсуждается тендер Росгвардии на закупку ручных гранат РГН

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Росгвардия намерена закупить наступательные противопехотные осколочные гранаты. Тендер на закупку размещен на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС).

Согласно документу, Федеральная служба войск Национальной гвардии РФ (Росгвардия) разместила тендер на закупку 57,5 тыс. единиц "Изделие РГН, индекс 7Г21", представляющих наступательные противопехотные осколочные ручные гранаты ударно-дистанционного действия.

Как поясняется, гранаты закупаются в рамках гособоронзаказа, стоимость планируемой поставки 166 706 569 рублей. Поставка боеприпасов должна быть осуществлена до 1 ноября 2020 года в одну из частей Росгвардии, дислоцированную в Балашихе (Подмосковье).

Опубликование условий данного тендера не на шутку встревожило всевозможные российские либеральные СМИ, которые задались вопросом, а зачем сотрудникам Росгвардии такое количество гранат. По мнению либералов, сотрудники Росгвардии занимаются только патрулированием улиц городов и никогда не принимали участия в боевых действиях, поэтому закупать наступательные гранаты им не за чем.

Сотрудники Росгвардии, созданной 5 апреля 2016 года, не участвовали в боевых действиях, неся службу в ведомстве. При этом Росгвардия, согласно данным из открытых источников, не принимала участия в каких-либо военных международных конфликтах

- пишет одно их изданий.

Возбудились и всевозможные блогеры, пытаясь на этой новости заработать как можно больше лайков. Уже появились материалы с заголовками типа: "Путин готовится воевать со своим народом, закупая гранаты для Росгвардии".

Каких либо официальных комментариев по данному тендеру на сегодняшний день не поступило, да и не будет Росгвардия комментировать плановую закупку боеприпасов в рамках оборонного заказа. А мест, где можно и нужно применять ручные гранаты в России еще много, особенно на Кавказе, где бойцы Росгвардии неоднократно вступали в бой со всевозможными террористами и боевиками всех мастей.

Напомним, что граната РГН (индекс ГРАУ – 7Г21) предназначена для поражения живой силы в наступательном бою. Радиус поражения осколками гранаты — 15 м, радиус возможного поражения — 35 м.