Программа Grot: Польша в ожидании гранатомётов

Источник изображения: topwar.ru

Объявлен один из потенциальных участников программы Grot на поставку легких противотанковых гранатометов для нужд Войска Польского. Напомним, что ожидается не просто поставка оружия, а налаживание процесса его производства в Польше.

О своем желании участвовать в программе заявила болгарская компания «Вазовский машиностроительный завод». Это – одно из старейших в Болгарии предприятий, специализирующееся на выпуске артиллерийских боеприпасов. В своё время завод производил вооружение для нужд Третьего Рейха, а сегодня работает на нужды НАТО.

Как известно, Болгария давно специализируется на производстве ручных противотанковых гранатометов, являющихся модификациями знаменитых РПГ-7 и РПГ-22. Процесс производства гранатометов и другого легкого вооружения был налажен еще в бытность Болгарии членом Организации Варшавского договора. Социалистический блок распался, а производство оружия в Болгарии сохранилось.

Только теперь «братушки» стали обслуживать совсем других заказчиков – от силовых структур Афганистана и Ирака, которые создавались под чутким патронажем США, до сирийских радикальных группировок. По крайней мере, об этом много пишут в открытых источниках. Теперь Болгария может выступить в роли поставщика гранатометов для Войска Польского. По сравнению с джихадистами Сирии, польские военные, наверное, далеко не самый плохой вариант.

Источник изображения: topwar.ru

Предложенная в рамках программы Grot модификация РПГ-22 BULSPIKE претерпела ряд изменений. Она стала более эргономичной, сочетаемой с современными прицельными устройствами. Вес гранатомета всего 3,4 кг, вместе с 72,5-мм снарядом ПГ-22. Вес снаряда составляет 1,5 кг. Он вылетает с начальной скоростью 133 метра в секунду. При этом стрелять можно на 350 метров, но можно использовать оружие и внутри здания. За 8-10 секунд гранатомет можно привести в боевую готовность. Он является многоразовым, но перезагрузку нужно производить не в войсковом подразделении, а на предприятии, обладающем соответствующей лицензией.

Источник изображения: topwar.ru

Модернизированная версия должна быть запущена в серийное производство в 2020 году. Планируется оснастить гранатомет противотанковой боеголовкой, увеличить дальность стрельбы до 500 метров, но повысится и вес самой пусковой установки. Хотя рубеж в 4 кг гранатомет не перейдет, что весьма неплохо.

Источник изображения: topwar.ru

Болгарская компания подписала меморандум о сотрудничестве с польской компанией Telesystem-Mesko, расположенной в Любичеве, недалеко от польской столицы Варшавы. Это предприятие известно своими разработками в сфере систем прицеливания и наведения. Таким образом, планируется полностью «полонизировать» производство болгарских гранатометов для их последующей поставки в Войско Польское.

Польские инженеры планируют интегрировать польские системы прицеливания с болгарским гранатометом, создав такой своеобразный польско-болгарский гибрид оружия. Ситуация значительно облегчается тем, что Болгария и Польша являются членами и НАТО, и ЕС, то есть между ними существует минимум преград и ограничений для развития оборонного сотрудничества.

Кроме противотанкового гранатомета Болгария готова предложить польским предприятиям сотрудничество в области создания боеприпасов с лазерным наведением и беспилотных летательных аппаратов, поэтому программу Grot можно считать своеобразным пилотным проектом, от успеха которого будет зависеть дальнейшее сотрудничество болгарского и польского военпрома для нужд Войска Польского.