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Военное обозрение

Стало известно о реакции ливийцев на провозглашение власти маршалом Хафтаром

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Источник изображения: topwar.ru

В турецких СМИ выходят материалы, в которых маршала Хафтара, объявившего о переходе власти в Ливии к ЛНА (Ливийской национальной армии), называют путчистом. Турецкий телеканал TRT информирует о том, что войска Халифы Хафтара нарушают действующий гуманитарный режим.

Сообщается о том, что силы «путчиста Хафтара» нанесли ракетный удар по госпиталю, который расположен неподалёку от аэропорта Триполи. При этом утверждается, что по госпиталю было выпущено аж 6 ракет.

Турецкие СМИ, заявляя о таком обстреле, ссылаются на пресс службу так называемого Ливийского национального меморандума о взаимопонимании. Эта структура ориентируется на Запад и выступает против ЛНА, в поддержку Файеза Сарраджа, считающегося «законным главой правительства Ливии».

Из сообщений:

Ракеты войск Хафтара нанесли серьёзный ущерб инфраструктуре госпиталя. Были уничтожены или повреждены машины скорой помощи, здания на госпитальной территории, врачи теперь не могут спасать людей.

Ранее сообщалось, что из Турции в Ливию были переброшены существенные силы, включая турецких военных инструкторов. Анкара не скрывает своей поддержки в отношении тех сил, которые ведут борьбу с войсками маршала Хафтара.

Обращает на себя внимание, как на провозглашение Хафтаром власти ЛНР в стране реагируют сами ливийцы.

Несколько комментариев к его обращению к нации свидетельствуют о реакции ливийцев.

Да здравствует Ливия! Национальная армия спасёт страну!

Наилучшие пожелания фельдмаршалу Хафтару. Пусть он положит конец терроризму в стране, чтобы Ливия вернулась к радости и процветанию.

Однако далеко не все ливийцы настроены в плане Хафтара на позитив.

Для меня главное, чтобы в войне на нашей территории была поставлена точка. И не особенно важно, каким будет имя человека, который это сделает. Пока же война, к сожалению, продолжается.

Многие вспоминают и о том, что в своё время Хафтар выступил против руководителя государством Муаммара Каддафи.

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  • В новости упоминаются
Страны
Ливия
Турция
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