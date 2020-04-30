Украинский проект бронетранспортера «Отаман» с колесной формулой 6х6

На сайте украинской информационно-консалтинговой компании "Defense Express" опубликован материал ее руководителя Сергея Згурца под заголовком "БТР 6х6 армии Украины не нужны. Или все же нужны? В какой лабиринт неожиданно попал "Отаман" , о проекте бронетранспортера "Отаман" с колесной формулой 6х6 разработки киевского НПО "Практика".

Опытный образец бронетранспортера "Отаман" с колесной формулой 6х6 разработки киевского НПО "Практика" (с) defence-ua.com

Министерство обороны [Украины], в свое время подписавшее совместное решение о создании новой платформы 6х6 в интересах морской пехоты [Украины], решило включить задний ход.

При создании современных колесных бронированных боевых машин в основе лежат требования военных, которые ориентируются на собственные нужды учитывая черты сегодняшних и завтрашних вооруженных конфликтов и боевых действий.

Глядя в будущее, военные, впрочем, оглядываются и в прошлое - чтобы выполнить работу над ошибками и иметь то оружие и военную технику, которая действительно будет нужна на поле боя. Но если военные не могут определиться, что им нужно - тогда как быть?

Для примера - история с боевой модульной платформой "Отаман". Это - первый реализованный в Украине ходовой макет с колесной формулой 6х6, об особенностях конструкции и ходовые возможности которого мы сделали несколько сюжетов и материалов.

Но есть еще несколько аспектов, о которых уже прочитали подписчики нашего журнала. И теперь о лабиринте, в который неожиданно попал наш "Отаман" - уже публично.

Этап первый: "Конечно, надо!"

Проект "Отаман" разрабатывался на основании Совместного решения между предприятием НПО "Практика" и министерством обороны Украины, которое было подписано в 2019 году.

Этот документ был следствием совещания представителей военно-морских сил (в частности командования морской пехоты Украины), Департамента военно-технической политики и развития ВВТ [вооружения и военной техники], ЦНИИ ВВТ и самого предприятия "Практика" по созданию линейки унифицированных бронированных колесных машин "Отаман".

В ходе совещания было решено, что командование морской пехоты [Украины] должно сформировать и предоставить для обработки в ЦНИИ ВВТ тактико-техническое задание на командно-штабную машину с колесной формулой 6х6, а также ТТЗ на машину в модификации бронетранспортера с колесной формулой 8х8 и на остальные модификации боевых машин на базе шасси "Отаман" с колесной формулой 6х6 и 8х8.

Здесь следует объяснить. Конструкция "Отамана" является модульной и путем добавления одной оси позволяет изготавливать бронемашины 8х8 учитывая унифицированность узлов подвески.

При этом сохраняется значительное конкурентное преимущество такой платформы по сравнению с другими бронетранспортерами, разработанными на Украине (например, БТР-3 и БТР-4). Максимальная нагрузка на одну ось в конструкции "Отамана" составляет 9 тонн.

Это означает, что максимальная масса "Отамана" 6х6 может быть 27 тонн. А боевой машины "Отаман" 8х8 - до 36 тонн. Это дает значительный запас для конструкторов или военных, если возникнут требования или существенно усилить уровень бронезащиты, или установить на платформу тяжелое оборудование, или новую систему вооружений. "Отаман" в сочетании с правильно подобранными колесами выдержит все - без снижения ходовых качеств. Другим это будет не под силу.

В частности, именно из-за ограничения по массе конструкции того же БТР-4 не удалось реализовать проект, который предлагало КБ "Южное". Речь шла об установке на платформу БТР-4 автоматизированной пушки от компании Rheinmetall, которая должна была осуществлять борьбу с беспилотными летательными аппаратами. Но она оказалась слишком тяжелой для БТР-4.

Однако вернемся к "Отаману". После подписания Совместного решения, которое было датировано 5 июня 2019 года, НПО "Практика" за свой счет начало изготовление опытного образца, чтобы ускорить процесс создания новой машины.

Также были несомненные надежды, что так же будут спешить и военные, которые должны были предоставить оперативно-тактические требования, на базе которых будет сформулировано тактико-техническое задание.

Именно требованиям этого задания и должна соответствовать новая машина. И здесь НПО "Практика" ждала неожиданность. Обещанные документы со стороны МО, ГШ и морской пехоты все не поступали. Время шло. Уже даже прототип машины был сделан, а ОТТ и ТТЗ на платформу 6х6 так и не было.

Этап второй: "Не очень надо"

Поэтому в октябре 2019 года руководство НПО "Практика" вынуждено было обратиться за разъяснениями к тогдашнему начальнику Генерального штаба - Главнокомандующему вооруженных сил Украины Руслану Хомчаку.

В письме утверждалось, что "согласно Совместному решению предприятие "Практика" приступило к выполнению опытно-конструкторской работы по разработке нового бронетранспортера с колесной формулой 6х6.

Действующий массогабаритный макет будущего бронетранспортера был продемонстрирован во время проведения международной специализированной выставки "Оружие и безопасность - 2019" [в Киеве].

С этим образцом ознакомилось руководство государства, все заинтересованные представители силовых министерств и ведомств, другие ответственные лица.

Вместе с тем, завершить разработку рабочей конструкторской документации на этот образец компания "Практика" не имеет возможности из-за отсутствия утвержденного тактико-технического задания на эту машину и другие машины".

После этого, уже в 2020 году, произошло еще одно совещание, опять же с участием представителей министерства обороны, Генерального штаба, а также морской пехоты [Украины]. На ней обсуждалось состояние разработки оперативно-тактических требований в интересах морской пехоты к специализированным машинам на базе 6х6, а также к машинам с колесной формулой 8х8.

Если говорить коротко, то было заявлено о нецелесообразности использования платформы 6х6 как колесной базы специализированных машин.

И было предложено рассмотреть возможность использования для указанных машин колесной формулы 8х8, чтобы обеспечить унификацию бронированных колесных машин, которые будет использовать морская пехота. Поэтому командование морской пехоты должно завершить выработку проекта оперативно-тактических требований к машинам только с колесной формулой 8х8.

Выезд на дороги

Итак, история пошла по новому кругу. Это означает, что "Практике" необходимо быстренько "переобуться" и быть готовой к тому, чтобы делать новый макет "Отамана" 8х8. И, соответственно, найти для этого значительный объем средств. Будет ли этим заниматься "Практика"? Честно говоря, не уверен. Скорее всего, будет показывать свой образец 6х6 с прицелом на экспорт, но без использования этой машины в собственной армии шансы продажи разработки иностранному заказчику уменьшаются.

Поспешила ли "Практика", создав новый проект "Отамана" 6х6? А это с какой стороны смотреть. Давайте сразу с линии фронта.

Учитывая опыт противостояния с Россией, именно благодаря инициативным разработкам и действиям прежде всего частных компаний в вооруженные силы и Национальную гвардию [Украины] начали поступать крайне нужны беспилотные аппараты, средства индивидуальной защиты, снайперская оружие, бронетехника.

Именно предложения формировали спрос, особенно в условиях, когда армии требовалось все и больше. И это было правильно. Делай, потому что это нужно. Неужели ситуация сейчас стала намного лучше? Тогда давайте посмотрим, каким темпом поступают в вооруженные силы [Украины] БТР-4 и БТР-3. Ну, таким, что потребности армии будут удовлетворены лет так через 10.

При этом НПО "Практика" за все время выполнения государственного оборонного заказа в интересах вооруженных сил и других силовых структур Украины ни разу не сорвало планы поставки заказанной техники. В отличие от тех предприятий, которые изготавливают БТР-3 и БТР-4. Думаю, и "Отаманы" морпехи получили бы вовремя...

И главное. При создании новых образцов техники министерство обороны и Генеральный штаб должны наконец выйти на ответственный и прозрачный формат взаимодействия с государственными и частными производителями.

Цель - достижение быстрых, нужных и конкурентных результатов. Потому привычное блуждания бумажными лабиринтами порождает лишь разочарование и недоверие. На такой основе ни наша армия, ни оборонная промышленность сильнее не станут. Пример "Отамана" может это и подтвердить, и опровергнуть. Ведь именно сейчас "Отаман" выехал на перекресток. И куда ему дальше?

Компоновочно-конструкторские решения бронетранспортера "Отаман" с колесной формулой 6х6 разработки киевского НПО "Практика" (с) defence-ua.com

Опытный образец бронетранспортера "Отаман" с колесной формулой 6х6 разработки киевского НПО "Практика" (с) defence-ua.com

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