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Создание российского ядерного двигателя для дальнего космоса приостановили

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Источник изображения: Фото: Максим Блинов / РИА Новости

«Роскосмос» приостановил создание космического буксира с ядерным двигателем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на поргал госзакупок.

Причиной приостановки называется срыв в постройке испытательного стенда, предназначенного для экспериментальной отработки действующего макета силовой установки в условиях вакуума. Создание стенда было поручено Центру Келдыша в 2016 году.

В связи с этим «Роскосмос» принял решение расторгнуть госконтракт. В госкорпорации уточнили, что основной объем работ был выполнен и принят. Испытания будут продолжены в этом году в рамках другой опытно-конструкторской работы.

Транспортно-энергетический модуль (ТЭМ) на основе ядерной энергодвигательной установки (ЯЭДУ) планируется для транспортировки грузов в дальнем космосе, в том числе при создании в перспективе баз на других планетах. Утверждалось, что проект не имеет аналогов в мире.

Космический аппарат с ядерной энергодвигательной установкой (ЯЭДУ) призван обеспечить мегаваттные мощности в космосе. К сравнению, энерговооруженность Международной космической станции — 110 киловатт — обеспечивается работой солнечных батарей размером 17 на 70 метров. Такой энергии для межпланетных путешествий недостаточно.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Центр Келдыша
Проекты
МКС
Ядерный щит
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