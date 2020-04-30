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ТАСС

Командующий ЮВО сказал, что округ готов к учениям "Кавказ-2020"

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Александр Дворников
Александр Дворников.
Источник изображения: © Пресс-служба ЮВО

Командно-штабные учения пройдут в сентябре

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 апреля. /ТАСС/. Части и соединения Южного военного округа (ЮВО) готовы к стратегическим командно-штабным учениям "Кавказ-2020", несмотря на пандемию коронавируса. Об этом командующий войсками ЮВО Александр Дворников заявил в интервью газете "Красная звезда".

"Важнее оценочных показателей степень подготовки военнослужащих к выполнению задач по предназначению", - отметил Дворников. "Ведь в этом году ЮВО предстоит очень серьезное испытание - участие в стратегическом командно-штабном учении "Кавказ-2020". И в ходе него предстоит решать серьезные и сложные задачи, как говорится, со многими неизвестными", - добавил он.

В интервью газете Вооруженных сил РФ Дворников также отметил, что в ходе зимнего периода обучения акцент сделали на выполнение задач в темное время суток, а также на проведение различных учений в двухстороннем формате, с активным обеспечением межвидового взаимодействия. "Мы по-прежнему продолжаем изучать, анализировать и при необходимости внедрять в систему подготовки личного состава опыт современных вооруженных конфликтов", - отметил командующий округом.

Говоря о боевой подготовке в условиях пандемии коронавируса, Дворников подчеркнул, что занятия с различными специалистами в пунктах постоянной дислокации или на полигонах, тактические или командно-штабные учения, внезапные проверки, конкурсы по полевой выучке проходили с соблюдением всех необходимых мер, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции.

По словам командующего округом, в частях и соединениях активно используют возможности объективного контроля с помощью телекоммуникационных средств, что позволяет работать в удаленном режиме. "Несомненно, это дополнительная нагрузка на личный состав подразделений связи и БПЛА (беспилотных летательных аппаратов - прим. ТАСС). Нынешние особые условия работы позволили нам проверить технические и профессиональные возможности военнослужащих, военной и специальной техники названных родов войск. Отрадно, что и люди, и "железо" не подвели", - отметил Дворников.

Командно-штабные учения "Кавказ-2020" пройдут в сентябре текущего года. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, при подготовке к учениям основное внимание будет уделено внедрению опыта современной вооруженной борьбы и стимулированию командиров нестандартно решать поставленные задачи.

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