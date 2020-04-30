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Военное обозрение

Новая китайская РСЗО PHZ-11 попала в кадр

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Источник изображения: http://china-defense.blogspot.com/

На китайском информационном поле 23 апреля 2020 года попала в кадр новая 122-мм реактивная система залпового огня на гусеничном бронированном шасси под обозначением PHZ-11, которая в настоящее время поступает на вооружение китайской армии.

Данное изделие, по всей видимости, является модификацией РСЗО SR4, смонтированной на автомобильной платформе, также называемой PZL-11. Согласно китайским источникам, её гусеничная версия PHZ-11 использует тот же тип шасси, что и 155-мм самоходная гаубица PLZ-05, и самоходная зенитная пушка PGZ-09.

По конструкции PHZ-11 напоминает американскую систему М-270. Китайская РСЗО управляется экипажем из трех человек (водитель, наводчик и командир). Все они находятся в полностью бронированной кабине в передней части машины, будучи защищенными от попадания стрелкового оружия и осколков артиллерийских снарядов.

Техника оснащается наземной навигационной системой и компьютеризированной СУО, что позволяет осуществлять автономное целеуказание пусковой установке с командного пункта батареи.

PHZ-11 располагает двумя ПУ, каждая из которых имеет 20 направляющих для 122-мм неуправляемых твердотопливных ракет различного типа с дальностью огня от 15 км до 30 км. После их запуска специальная ТЗМ с краном выгружает отстрелявшиеся модули и размещает новые. PHZ-11 требуется всего несколько минут, чтобы подготовиться к стрельбе, выполнить огневую задачу и быстро свернуться во избежание ответного удара.

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