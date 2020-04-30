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Военное обозрение

Столетний «Браунинг» всё еще в деле: нравы вьетнамской службы

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Источник изображения: VietDefense

Вьетнамской армии не впервой демонстрировать в действии оружие, успевшее стать раритетом. На этот раз был в 9-го военном округе был замечен 30-мм пулемет «Браунинг» М1919.

В ходе американской интервенции 1970-х годов данное изделие поставлялось Соединенными Штатами солдатам южного режима. Теперь же, спустя столетие после своего появления на свет, оно продолжает исправно нести службу.

М1919 широко применялся на протяжении 20-го века, особенно во время Второй мировой, Корейской и Вьетнамской войн. Данным пулеметом снаряжались пехотные подразделения, моторизованные средства, самолеты и зенитные войска. М1919 представляет собой модификацию М1917, имея воздушное охлаждение ствола.

Появление пулеметов общего назначения в 1950-х годах задвинуло M1919 на второстепенные роли, особенно после поступления в армию США M60.

Среди других древностей всё еще в деле бронетранспортер M113. Однако их парк претерпел существенные изменения в сравнении с оригинальной конструкцией: из-за отсутствия американских запасных частей и боеприпасов для установленного на них оружия, оставшиеся в строю БТР имеют пулеметы, трансмиссии и прочие компоненты происхождением из СССР или других стран Восточного блока.

Источник изображения: VietDefense

Источник изображения: VietDefense

Источник изображения: VietDefense

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Страны
Вьетнам
Россия
США
Продукция
M113 БТР
Компании
Минoбороны РФ
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