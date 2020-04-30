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Известия.ru

Химзащита отечества: военные проведут дезинфекцию оборонных заводов

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны Российской Федерации/structure.mil.ru

Военные химики продезинфицируют российские оборонные предприятия. Уже развернуто несколько десятков мобильных групп. До конца апреля им предстоит выполнить дезинфекцию помещений, зданий, сооружений и прилегающих к ним территорий более чем 90 предприятий. В список попали, например, вертолетный завод «Роствертол», судостроительный «Залив» и судоремонтный «Звездочка». Помощь специальных частей местные руководители будут согласовывать с командующими войсками округа или армии. По словам экспертов, такая поддержка сохранит здоровье сотрудников заводов по производству вооружения, техники и снаряжения, многие из которых трудятся даже в условиях пандемии.

Военные химики продезинфицируют российские оборонные предприятия. Уже развернуто несколько десятков мобильных групп. До конца апреля им предстоит выполнить дезинфекцию помещений, зданий, сооружений и прилегающих к ним территорий более чем 90 предприятий. В список попали, например, вертолетный завод «Роствертол», судостроительный «Залив» и судоремонтный «Звездочка». Помощь специальных частей местные руководители будут согласовывать с командующими войсками округа или армии. По словам экспертов, такая поддержка сохранит здоровье сотрудников заводов по производству вооружения, техники и снаряжения, многие из которых трудятся даже в условиях пандемии.

Наступление на вирус

Мобильные группы сформированы на прошлой неделе во всех военных округах. Первые подразделения уже начали спецобработку объектов, сообщили источники «Известий» в Минобороны. Подразделения созданы на базе бригад и полков радиационной, химической и биологической защиты.

По запросу муниципальных и региональных властей группы должны провести обработку оружейных, авиационных заводов и даже таких гигантских объектов, как судоремонтные и судостроительные предприятия. Это позволит обезопасить работников и не прерывать производственный цикл без крайней необходимости.

Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, группам до конца апреля предстоит выполнить дезинфекцию помещений, зданий, сооружений и прилегающих к ним территорий более чем 90 предприятий. В список попали, например, вертолетный завод «Роствертол», судостроительный «Залив» и судоремонтный «Звездочка».

— Очень важно, чтобы даже в таких непростых условиях гособоронзаказ (ГОЗ) не был сорван. Это вопрос национальной безопасности, — заявил «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. — Приведу простой пример: сейчас военные медики, подключившиеся к борьбе с коронавирусом, используют новейшую технику и аппаратуру, поставленную в предыдущие годы в рамках ГОЗ. Есть и другая сторона вопроса: в секторе оборонно-промышленного комплекса заняты сотни тысяч человек, многие предприятия являются градообразующими. Если люди там останутся без работы, их положение станет крайне тяжелым.

С момента окончания холодной войны во многих странах военные биологи были сокращены. То же произошло и в составе российских войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) в 1990-е годы. Однако несколько лет назад военное ведомство воссоздало центр подготовки специалистов, а затем и так называемый «биологический спецназ», который выезжает в районы чрезвычайных ситуаций и неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Впрочем, с такой задачей, как спецобработка, вполне справляются обычные подразделения: в их распоряжении есть все необходимые средства защиты, а техника приспособлена для борьбы с биологической угрозой.

В настоящее время в каждом военном округе есть отдельная бригада радиационной, химической и биологической защиты. Также в общевойсковой армии имеется свой полк РХБЗ. В последние годы силы и средства частей и подразделений химзащиты активно участвуют в ликвидации последствий стихийных бедствий. В прошлом году военнослужащие РХБЗ Центрального военного округа участвовали в ликвидации последствий наводнений в Тулуне и Забайкалье. А сейчас солдаты и офицеры 27-й отдельной бригады Западного военного округа переброшены в Италию для оказания помощи в борьбе с пандемией.

На вооружении подразделений РХБЗ стоят авторазливочные станции АРС-14КМ на шасси «КамАЗа». Они могут нести на борту несколько тонн спецраствора, которым поливают стены зданий и прилегающую территорию. Универсальная станция спецобработки (УССО) может применяться для дегазации и дезинфекции как крупных объектов, так и личных вещей и аппаратуры, а при необходимости и людей: в развернутом состоянии на ней монтируется душ.

Гражданская защита

Привлечение войск радиационной, химической и биологической защиты было ожидаемым, считает доцент РЭУ им. Плеханова полковник Александр Перенджиев.

— Есть такое понятие «гражданская защита». В рамках противодействия распространению опасных инфекций войска становятся всё более востребованы, — подчеркнул эксперт. — В новых условиях они получат серьезный импульс развития. Их оснастят новыми технологиями, инфраструктурой, техникой и вооружениями.

Отличие войсковых групп от аналогичных гражданских служб — способность оперативно выдвинуться в любой район и провести там масштабные дезинфекционные мероприятия, отметил Александр Перенджиев.

С начала распространения коронавируса Минобороны стало подключать свои ресурсы для помощи гражданским структурам. Во многих регионах строят многофункциональные военные медцентры. Кроме того, расширен перечень гражданских лиц, которые могут обращаться в батальонные и полковые медпункты: в их число вошли родственники офицеров, отставники, служащие других силовых ведомств, а в экстренных случаях — все нуждающиеся.

Ранее в связи с пандемией оборонное ведомство решило отправить курсантов и слушателей академий по домам досрочно, а для призывников ввело строгие профилактические меры. На призывных пунктах создают посты контроля, где проверят состояние здоровья молодых людей. Команды призывников разделят, а контакты между ними исключат. Прибыв к месту службы, все новоявленные солдаты пройдут двухнедельный карантин.

Кроме того, военное ведомство ограничило контакты между гарнизонами. Офицеров запрещено направлять за пределы их воинских частей для участия в совещаниях и других подобных мероприятиях. Обсуждение вопросов между представителями разных частей теперь проводят по «военному скайпу» в формате видеоконференций.

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