Defense World: Украина заинтересована в закупке JF-17 Block III

Источник изображения: https://www.pac.org.pk/

Делегация ВВС Украины во главе с командующим авиации генерал-полковником Сергеем Дроздовым посетила 6 марта этого года пакистанское авиапредприятие Pakistan Aeronautical Complex (PAF) в Камра, положив начало спекуляциям о том, что Киев рассматривает возможность закупки изготавливаемых здесь боевых самолетов.

Данный визит – это намного больше, чем просто позирование перед камерой. ВСУ пытаются срочно заменить МиГ-29 и Су-27 со средним стажем в 30 лет, унаследованные от бывшего Советского Союза, которые являются слишком старыми для серьезной модернизации

- заявил анонимный собеседник из украинской промышленности индийскому изданию Defense World.

Со слов данного СМИ, речь идет об истребителе JF-17 Block III, первый полет которого состоялся в январе 2020 года. PAF выложила фотографии, на которых запечатлены украинские военные на фоне строящихся самолетов, похожих на JF-17.

Как отмечает Defense World, JF-17 Block III привлекает внимание со стороны потенциальных покупателей в основном из-за его низкой стоимости, наличия РЛС с АФАР, новейших систем наведения и РЭБ, аналогичных тем, которыми оборудуются гораздо более дорогие машины, такие как F-16 и Jas 39 Gripen.

По цене это хотя бы не F-35, показать которые в небе незалежной обещал бывший министр обороны незалежной Степан Полторак.

Источник изображения: https://www.pac.org.pk/