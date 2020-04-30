На Украине похвастались тремя сотнями Т-64 и Т-80 с тепловизорами

Источник изображения: Фото: ukroboronprom.com.ua

Украинская армия массово получает танки, оборудованные тепловизорами. Если верить техническому директору ООО "Тримен-Украина" Дмитрию Сафонову, в настоящее время уже три сотни боевых машин имеют такие прицелы. Об этом сообщается в блоге Андрея БТ.

В настоящее время продолжается серийное производство модернизированного прибора ТПН-1 ТПВ, который устанавливают на Т-64БВ и Т-80БВ.

Источник изображения: Фото: ukroboronprom.com.ua

Эти цифры, конечно, впечатляют, но вызывают, мягко говоря, недоверие. Год назад украинские СМИ сообщали о наличии сотни танков с аналогичным оборудованием, а сейчас уже 300. Какие-то совершенно невероятные темпы. Учитывая, в каком упадке находится ВПК Незалежной, данные заявления можно расценивать как пропаганду.

Впрочем, не стоит недооценивать происходящее, наличие тепловизоров позволяет украинским танкам обнаруживать цели типа "танк" на дальности в 5 км и распознавать на расстоянии в 2,5 километров. При этом обнаруживаются замаскированные объекты, в дыму, за пылевыми облаками и в дождь.

Источник изображения: Фото: ukroboronprom.com.ua

Старые ночные прицелы Т-64БВ без подсветки инфракрасным прожектором могли видеть всего на 600 метров. При этом они легко засвечивались от вспышек выстрелов, пожаров и др.