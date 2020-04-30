Войти
Вестник Мордовии

На Украине похвастались тремя сотнями Т-64 и Т-80 с тепловизорами

89
0
0

Источник изображения: Фото: ukroboronprom.com.ua

Украинская армия массово получает танки, оборудованные тепловизорами. Если верить техническому директору ООО "Тримен-Украина" Дмитрию Сафонову, в настоящее время уже три сотни боевых машин имеют такие прицелы. Об этом сообщается в блоге Андрея БТ.

В настоящее время продолжается серийное производство модернизированного прибора ТПН-1 ТПВ, который устанавливают на Т-64БВ и Т-80БВ.

Источник изображения: Фото: ukroboronprom.com.ua

Эти цифры, конечно, впечатляют, но вызывают, мягко говоря, недоверие. Год назад украинские СМИ сообщали о наличии сотни танков с аналогичным оборудованием, а сейчас уже 300. Какие-то совершенно невероятные темпы. Учитывая, в каком упадке находится ВПК Незалежной, данные заявления можно расценивать как пропаганду.

Впрочем, не стоит недооценивать происходящее, наличие тепловизоров позволяет украинским танкам обнаруживать цели типа "танк" на дальности в 5 км и распознавать на расстоянии в 2,5 километров. При этом обнаруживаются замаскированные объекты, в дыму, за пылевыми облаками и в дождь.

Источник изображения: Фото: ukroboronprom.com.ua

Старые ночные прицелы Т-64БВ без подсветки инфракрасным прожектором могли видеть всего на 600 метров. При этом они легко засвечивались от вспышек выстрелов, пожаров и др.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
Т-80
Похожие новости
14.06.2019
Выстрелы Амура: новейшие танки Т-80 отправились на Дальний Восток
28.08.2017
Советское танковое наследие на Украине близко к исчерпанию
20.06.2017
Могут ли старые российские танки снова стать новыми? (The National Interest, США)
10.12.2014
Китайцы заинтересовались перспективным российским танком
04.12.2009
Бразилия заинтересовалась украинским вооружением
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.04 01:05
  • 6
Более 2 500 заразившихся коронавирусом выявлено в армии и военных учебных заведениях РФ
  • 29.04 23:35
  • 122
Почему ВМФ отказался строить суперэсминцы
  • 29.04 23:26
  • 14
Эксперт оценил создаваемые в США "умные" прицелы
  • 29.04 22:33
  • 50
Взмахи черного крыла
  • 29.04 21:15
  • 16
Где забуксовала «Армата»
  • 29.04 20:18
  • 3
Две российские базы в Белоруссии могут стать предметом торга
  • 29.04 20:00
  • 5
"Роскосмос" закупит 100 тыс. медицинских масок по 3 тыс. рублей
  • 29.04 19:38
  • 673
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 29.04 17:22
  • 3
Жертвы импортных сердец
  • 29.04 16:42
  • 2
В ЦНИИТОЧМАШ разработан новый мишенный мобильный комплекс
  • 29.04 16:34
  • 2
Война стальных бутербродов
  • 29.04 15:16
  • 394
Страна не работает до 30 апреля
  • 29.04 14:33
  • 17
На Су-57 планируют отказаться от гидравлики
  • 29.04 14:03
  • 28
Минобороны выдало новый контракт на производство БМП-3
  • 29.04 13:12
  • 16
ВМС Израиля отказываются от безэкипажных катеров